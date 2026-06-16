Когда нужно быстро приготовить полноценное блюдо для всей семьи, стоит обратить внимание на кабачковую запеканку с фаршем. Она получается сочной, сытной и очень ароматной благодаря сочетанию овощей, мяса и сыра. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, которые легко найти в любом магазине. Такая запеканка прекрасно подходит как для обеда, так и для сытного ужина.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 350-400 г

кабачок – 500 г

морковь – 1 большая шт.

помидор – 1 большой

яйца – 2 больших или 3 средних

твердый сыр или моцарелла – 120-150 г

чеснок – 2-3 зубчика

укроп или другая зелень – небольшой пучок

мука или панировочные сухари – для формы

масло – для смазывания формы

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите на крупной терке и хорошо отожмите от лишней жидкости.

2. Морковь очистите и также натрите на терке.

3. В глубокой миске смешайте куриный фарш, кабачок, морковь, яйца и мелко нарезанный укроп.

4. Добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности.

5. Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте тонким слоем панировочных сухарей или муки.

6. Переложите подготовленную массу в форму и равномерно распределите ее по всей поверхности.

7. Помидор нарежьте кружочками и выложите сверху.

8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов, и выпекайте примерно 40–45 минут.

9. За 10 минут до окончания приготовления посыпьте запеканку тертым сыром или моцареллой.

10. Верните блюдо в духовку и допекайте до образования румяной сырной корочки.

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