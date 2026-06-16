Сытная кабачковая запеканка с фаршем: хватит на всех
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Когда нужно быстро приготовить полноценное блюдо для всей семьи, стоит обратить внимание на кабачковую запеканку с фаршем. Она получается сочной, сытной и очень ароматной благодаря сочетанию овощей, мяса и сыра. Для рецепта понадобятся доступные ингредиенты, которые легко найти в любом магазине. Такая запеканка прекрасно подходит как для обеда, так и для сытного ужина.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с фаршем опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 350-400 г
- кабачок – 500 г
- морковь – 1 большая шт.
- помидор – 1 большой
- яйца – 2 больших или 3 средних
- твердый сыр или моцарелла – 120-150 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- укроп или другая зелень – небольшой пучок
- мука или панировочные сухари – для формы
- масло – для смазывания формы
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натрите на крупной терке и хорошо отожмите от лишней жидкости.
2. Морковь очистите и также натрите на терке.
3. В глубокой миске смешайте куриный фарш, кабачок, морковь, яйца и мелко нарезанный укроп.
4. Добавьте измельченный чеснок, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности.
5. Смажьте форму для выпечки маслом и посыпьте тонким слоем панировочных сухарей или муки.
6. Переложите подготовленную массу в форму и равномерно распределите ее по всей поверхности.
7. Помидор нарежьте кружочками и выложите сверху.
8. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов, и выпекайте примерно 40–45 минут.
9. За 10 минут до окончания приготовления посыпьте запеканку тертым сыром или моцареллой.
10. Верните блюдо в духовку и допекайте до образования румяной сырной корочки.
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