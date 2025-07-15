Сытная кабачковая запеканка с куриным фаршем, сыром и помидорами: готовится элементарно
Запеканка – одно из самых простых блюд, которое можно приготовить из кабачков. Овощ прекрасно сочетается с мясным фаршем, сыром и помидорами, поэтому все эти продукты стоит использовать. Получится очень быстро и сытно.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 350-400 г
- кабачок – 500 г (1 шт.)
- морковь – 1 шт. крупная
- помидор – 1 шт. крупный
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый (лучше моцарелла) – 120-150 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- зелень ( у меня укроп) – небольшой пучок
- мука или панировочные сухари
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на крупную терку.
2. Отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить овощ к куриному фаршу.
4. Туда же добавить на мелкую терку натертую морковь, мелко нарезанный укроп, яйца и соль по вкусу.
5. Все перемешать.
6. Форму смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями.
7. Выложить кабачковую массу и разровнять ложкой.
8. Сверху выложить нарезанный на крупные кружочки помидор.
9. Выпекать в разогретой духовке до 190 градусов примерно 40-45 минут.
10. За 10 минут до готовности посыпать натертым сыром и допекать до золотистой корочки.
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