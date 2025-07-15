Запеканка – одно из самых простых блюд, которое можно приготовить из кабачков. Овощ прекрасно сочетается с мясным фаршем, сыром и помидорами, поэтому все эти продукты стоит использовать. Получится очень быстро и сытно.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 350-400 г

кабачок – 500 г (1 шт.)

морковь – 1 шт. крупная

помидор – 1 шт. крупный

яйца – 2 шт.

сыр твердый (лучше моцарелла) – 120-150 г

чеснок – 2-3 зубчика

зелень ( у меня укроп) – небольшой пучок

мука или панировочные сухари

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на крупную терку.

2. Отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить овощ к куриному фаршу.

4. Туда же добавить на мелкую терку натертую морковь, мелко нарезанный укроп, яйца и соль по вкусу.

5. Все перемешать.

6. Форму смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями.

7. Выложить кабачковую массу и разровнять ложкой.

8. Сверху выложить нарезанный на крупные кружочки помидор.

9. Выпекать в разогретой духовке до 190 градусов примерно 40-45 минут.

10. За 10 минут до готовности посыпать натертым сыром и допекать до золотистой корочки.

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