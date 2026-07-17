Кабачки остаются одним из самых популярных сезонных овощей, ведь из них можно приготовить десятки простых и вкусных блюд. Если хочется чего-то более сытного, стоит обратить внимание на запеканку с курицей и сыром. Она получается нежной, сочной и прекрасно подходит для семейного ужина. К тому же для приготовления понадобятся доступные ингредиенты, которые легко найти в любом магазине.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки с курицей на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 470 г (примерно 3 шт.)

куриное мясо (бедро) – 300 г

твёрдый сыр – 100 г

куриные яйца – 4 шт.

лук репчатый – 1 шт.

мука – 1 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

сливочное масло – для смазывания формы

пармезан – по желанию для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачки хорошо вымойте и натрите на крупной терке. Слегка посолите их и оставьте примерно на 10 минут. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость.

2. Куриное мясо нарежьте небольшими кусочками. Лук мелко нарежьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте курицу вместе с луком в течение 5 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.

3. В отдельной миске взбейте яйца до однородной консистенции.

4. Добавьте к ним натертые кабачки, тёртый сыр, муку и обжаренную курицу с луком.

5. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите подготовленную массу.

6. По желанию сверху можно посыпать небольшим количеством пармезана.

7. Поставьте форму в духовку, разогретую до 190 градусов, и выпекайте примерно 40 минут до образования румяной корочки.

8. Готовую запеканку достаньте из духовки и оставьте на 10-15 минут перед нарезкой. Так она лучше сохранит форму.

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