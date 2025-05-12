Из обычной картошки, которая точно есть на вашей кухне. Можно приготовить сытный и вкусный ужин. Например, запеканку, в которую можно добавить много фарша, сочных помидоров. Рецепт элементарный и не займет у вас много времени.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Такое блюдо будет значительно лучше традиционного пюре.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

лук – 2 шт.

помидоры – 5 шт.

сметана – 100 г

вода – 100 г

сыр твердый – 150 г

фарш – 400 г

яйцо – 1 шт.

майонез

специи

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать кольцами, посолить, поперчить.

2. Лук нарезать полукольцами.

3. В форму для запеканки выложить лук, картофель и снова лук.

4. Добавить заливку: сметана + вода + соль + перец.

5. К фаршу добавить яйцо, специи и перемешать.

6. Сделать слой из фарша, затем выложить помидоры, сделать сетку из майонеза.

7. Накрыть фольгой и запекать 50-55 минут при температуре 180 градусов.

8. Снять фольгу, посыпать сыром и еще выпекать 5-10 минут.

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