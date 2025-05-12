Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи
Из обычной картошки, которая точно есть на вашей кухне. Можно приготовить сытный и вкусный ужин. Например, запеканку, в которую можно добавить много фарша, сочных помидоров. Рецепт элементарный и не займет у вас много времени.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Такое блюдо будет значительно лучше традиционного пюре.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- лук – 2 шт.
- помидоры – 5 шт.
- сметана – 100 г
- вода – 100 г
- сыр твердый – 150 г
- фарш – 400 г
- яйцо – 1 шт.
- майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать кольцами, посолить, поперчить.
2. Лук нарезать полукольцами.
3. В форму для запеканки выложить лук, картофель и снова лук.
4. Добавить заливку: сметана + вода + соль + перец.
5. К фаршу добавить яйцо, специи и перемешать.
6. Сделать слой из фарша, затем выложить помидоры, сделать сетку из майонеза.
7. Накрыть фольгой и запекать 50-55 минут при температуре 180 градусов.
8. Снять фольгу, посыпать сыром и еще выпекать 5-10 минут.
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