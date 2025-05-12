Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
807
Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

Из обычной картошки, которая точно есть на вашей кухне. Можно приготовить сытный и вкусный ужин. Например, запеканку, в которую можно добавить много фарша, сочных помидоров. Рецепт элементарный и не займет у вас много времени.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице фудблогера Софии с ником gubenia.sofiia в Instagram. Такое блюдо будет значительно лучше традиционного пюре.

Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.
  • лук – 2 шт.
  • помидоры – 5 шт.
  • сметана – 100 г
  • вода – 100 г
  • сыр твердый – 150 г
  • фарш – 400 г
  • яйцо – 1 шт.
  • майонез
  • специи

Способ приготовления:

Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

1. Картофель нарезать кольцами, посолить, поперчить.

2. Лук нарезать полукольцами.

Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

3. В форму для запеканки выложить лук, картофель и снова лук.

4. Добавить заливку: сметана + вода + соль + перец.

Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

5. К фаршу добавить яйцо, специи и перемешать.

6. Сделать слой из фарша, затем выложить помидоры, сделать сетку из майонеза.

Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

7. Накрыть фольгой и запекать 50-55 минут при температуре 180 градусов.

Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

8. Снять фольгу, посыпать сыром и еще выпекать 5-10 минут.

Сытная картофельная запеканка на ужин: как приготовить бюджетное блюдо для всей семьи

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