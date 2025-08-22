Сытная картофельная запеканка по рецепту Эктора Хименеса-Браво: идеальное блюдо для обеда
Один из самых простых и при этом полезных и вкусных овощей – картофель. Готовить из него можно очень много блюд – от супов и пюре, до пирогов, запеканок, закусок, салатов. Еще картофель можно вкусно пожарить, стушить.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной картофельной запеканки с сыром и ветчиной.
Ингредиенты:
- Картофель 650 г
- Тертый пармезан 60 г
- Твердый сыр 100 г
- Ветчина 100 г
- Оливковое масло
- Соль, перец
- Розмарин
Способ приготовления:
1. Нарежьте картофель тонкими слайсами.
2. Форму застелите пергаментом, выложите слайсы по кругу. Полейте маслом, добавьте соль, перец, пармезан. Сделайте слой ветчины и сыра. Повторите: картофель – масло – специи – пармезан – тертый твердый сыр.
3. Запекайте при 180С в течение 20 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: