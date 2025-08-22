Один из самых простых и при этом полезных и вкусных овощей – картофель. Готовить из него можно очень много блюд – от супов и пюре, до пирогов, запеканок, закусок, салатов. Еще картофель можно вкусно пожарить, стушить.

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусной картофельной запеканки с сыром и ветчиной.

Ингредиенты:

Картофель 650 г

Тертый пармезан 60 г

Твердый сыр 100 г

Ветчина 100 г

Оливковое масло

Соль, перец

Розмарин

Способ приготовления:

1. Нарежьте картофель тонкими слайсами.

2. Форму застелите пергаментом, выложите слайсы по кругу. Полейте маслом, добавьте соль, перец, пармезан. Сделайте слой ветчины и сыра. Повторите: картофель – масло – специи – пармезан – тертый твердый сыр.

3. Запекайте при 180С в течение 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: