Запеканка – идеальный вариант сытного обеда. В блюде можно совместить любые любимые компоненты, и готовится оно чрезвычайно быстро. Очень вкусно получится с обычным картофелем, сыром и сочными помидорами.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с грибами и сыром на обед опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Нежности и пикантности блюду придаст чесночный соус на основе сметаны или йогурта.

Ингредиенты:

картофель – 4-5 шт.

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

помидор – 1 шт.

твердый сыр – 100-150 г

Ингредиенты для соуса:

сметана или йогурт – 3 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

чеснок – 1-2 зубчика

зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для соуса смешать сметану или йогурт с горчицей, чесноком и зеленью.

2. Картофель кружочками отварить до полуготовности.

3. Обжарить лук с грибами до золотистости.

4. Форму смазать соусом.

5. Выложить слои: картофель, грибы с луком, филе курицы, помидоры, сыр (каждый слой обязательно смазать соусом).

6. Запекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяной корочки.

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