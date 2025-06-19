Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
189
Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед

Запеканка – идеальный вариант сытного обеда. В блюде можно совместить любые любимые компоненты, и готовится оно чрезвычайно быстро. Очень вкусно получится с обычным картофелем, сыром и сочными помидорами.

Идея приготовления сытной картофельной запеканки с грибами и сыром на обед опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Нежности и пикантности блюду придаст чесночный соус на основе сметаны или йогурта.

Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты:

  • картофель – 4-5 шт.
  • шампиньоны – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • помидор – 1 шт.
  • твердый сыр – 100-150 г

Ингредиенты для соуса:

  • сметана или йогурт – 3 ст. л.
  • горчица – 1 ч. л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед

1. Для соуса смешать сметану или йогурт с горчицей, чесноком и зеленью.

2. Картофель кружочками отварить до полуготовности.

Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед

3. Обжарить лук с грибами до золотистости.

4. Форму смазать соусом.

Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед

5. Выложить слои: картофель, грибы с луком, филе курицы, помидоры, сыр (каждый слой обязательно смазать соусом).

6. Запекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяной корочки.

Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед

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