Сытная картофельная запеканка с помидорами и сыром: обязательно приготовьте на обед
Запеканка – идеальный вариант сытного обеда. В блюде можно совместить любые любимые компоненты, и готовится оно чрезвычайно быстро. Очень вкусно получится с обычным картофелем, сыром и сочными помидорами.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки с грибами и сыром на обед опубликована на странице фудблогера Инны с ником inna.delights в Instagram. Нежности и пикантности блюду придаст чесночный соус на основе сметаны или йогурта.
Ингредиенты:
- картофель – 4-5 шт.
- шампиньоны – 300 г
- лук – 1 шт.
- помидор – 1 шт.
- твердый сыр – 100-150 г
Ингредиенты для соуса:
- сметана или йогурт – 3 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для соуса смешать сметану или йогурт с горчицей, чесноком и зеленью.
2. Картофель кружочками отварить до полуготовности.
3. Обжарить лук с грибами до золотистости.
4. Форму смазать соусом.
5. Выложить слои: картофель, грибы с луком, филе курицы, помидоры, сыр (каждый слой обязательно смазать соусом).
6. Запекать при температуре 180 градусов 20-25 минут до румяной корочки.
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