Сытная лазанья без теста для ужина: используйте кабачки и баклажаны
Из кабачков и баклажанов на ужин можно приготовить сытную лазанью. Для такого блюда вам не понадобится тесто, поэтому все максимально элементарно. К тому же, именно сейчас идет сезон плодов, которые нужны для основы.
Идея приготовления сытной овощной лазаньи на ужин опубликована на странице фудблогера Дарьи Карпинской (daria.cooks.it) в Instagram. Начинка будет очень сочной.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- кабачок – 1 шт.
- сулугуни, моцарелла или пармезан – 250 г
- масло для жарки – 2–3 ст.л.
- соль, перец
Ингредиенты для соуса бешамель:
- сливочное масло – 50 г
- мука – 50 г
- молоко – 500 мл.
- соль, перец, мускатный орех
Ингредиенты для мясного соуса:
- куриный фарш – 500 г (филе или бедра)
- масло – 2 ст.л.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- томатная паста + 70 мл. воды – 2 ст.л. томатной пасты
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Для соуса бешамель в сотейнике растопить масло, добавить муку, перемешивать минуту.
2. Постепенно влить молоко, взбивая венчиком.
3. Посолить, поперчить, постоянно помешивать венчиком и варить до густоты (3-4 минуты).
4. Для мясного соуса на растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до мягкости.
5. Добавить нарезанные помидоры, тушить 5 минут.
6. Добавить фарш, распределить лопаткой, прожарить 7-8 минут.
7. Добавить томатную пасту и воду ( 50-70 мл) соль, перец.
8. Перемешать, тушить еще 10 минут.
9. Баклажаны нарезать кружочками 5-7 мм, посолить, оставить на 10 минут, промыть и просушить.
10. Кабачки нарезать так же.
11. Обжарить овощи с обеих сторон на минимальном количестве масла.
12. Форму смазать каплей масла.
13. Выложить слои: бешамель, овощи, мясной соус, бешамель, тертый сыр. Повторить, пока не закончатся ингредиенты. Верх – соус и сыр.
14. Готовить при температуре 180 градусов 35 -45 минут до золотистой корочки. Перед нарезкой дать постоять 10 минут, чтобы лазанья держала форму.
