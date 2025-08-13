Из кабачков и баклажанов на ужин можно приготовить сытную лазанью. Для такого блюда вам не понадобится тесто, поэтому все максимально элементарно. К тому же, именно сейчас идет сезон плодов, которые нужны для основы.

Идея приготовления сытной овощной лазаньи на ужин опубликована на странице фудблогера Дарьи Карпинской (daria.cooks.it) в Instagram. Начинка будет очень сочной.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

кабачок – 1 шт.

сулугуни, моцарелла или пармезан – 250 г

масло для жарки – 2–3 ст.л.

соль, перец

Ингредиенты для соуса бешамель:

сливочное масло – 50 г

мука – 50 г

молоко – 500 мл.

соль, перец, мускатный орех

Ингредиенты для мясного соуса:

куриный фарш – 500 г (филе или бедра)

масло – 2 ст.л.

лук – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

томатная паста + 70 мл. воды – 2 ст.л. томатной пасты

соль/перец

Способ приготовления:

1. Для соуса бешамель в сотейнике растопить масло, добавить муку, перемешивать минуту.

2. Постепенно влить молоко, взбивая венчиком.

3. Посолить, поперчить, постоянно помешивать венчиком и варить до густоты (3-4 минуты).

4. Для мясного соуса на растительном масле обжарить мелко нарезанный лук до мягкости.

5. Добавить нарезанные помидоры, тушить 5 минут.

6. Добавить фарш, распределить лопаткой, прожарить 7-8 минут.

7. Добавить томатную пасту и воду ( 50-70 мл) соль, перец.

8. Перемешать, тушить еще 10 минут.

9. Баклажаны нарезать кружочками 5-7 мм, посолить, оставить на 10 минут, промыть и просушить.

10. Кабачки нарезать так же.

11. Обжарить овощи с обеих сторон на минимальном количестве масла.

12. Форму смазать каплей масла.

13. Выложить слои: бешамель, овощи, мясной соус, бешамель, тертый сыр. Повторить, пока не закончатся ингредиенты. Верх – соус и сыр.

14. Готовить при температуре 180 градусов 35 -45 минут до золотистой корочки. Перед нарезкой дать постоять 10 минут, чтобы лазанья держала форму.

