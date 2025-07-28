Вкусную домашнюю лазанью можно очень легко приготовить из блинов. Такой способ приготовления значительно проще привычного, потому что вам не придется выкладывать тесто слоями или раскатывать, а ингредиенты для блинов точно найдутся в холодильнике каждой хозяйки.

Идея приготовления сытной лазаньи из блинов опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 2 шт.

молоко – 500 мл.

мука – 200 г

соль – щепотка

сахар – 1 ст.л.

масло – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для соуса бешамель:

сливочное масло – 50 г

мука – 2 ст.л.

молоко – 500 мл.

соль, перец, мускатный орех (по вкусу)

Ингредиенты для мясного соуса:

масло – 2-3 ст.л.

лук – 1 шт.

свиной фарш – 500 г

болгарский перец – 1 шт.

горсть зеленого лука

томатная паста – 2-3 ст.л.

соль, перец, специи по вкусу

Для посыпки:

твердый сыр – 150-200 г

свежая зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с молоком, солью, сахаром, добавить муку и масло.

2. Замесить жидкое тесто. Жарить тоненькие блины.

3. Для соуса бешамель растопить масло, добавить муку, обжарить 1-2 минуты. Понемногу вливать молоко, постоянно помешивая, варить до загустения. Добавить соль, перец и мускатный орех.

4. Для мясного соуса на растительном масле обжарить лук до прозрачности, добавить фарш, пожарить.

5. Добавить болгарский перец, зеленый лук, томатную пасту, специи, тушить 10 минут.

6. На дно формы выложить блинчик, сверху мясной соус, полить бешамелем, посыпать сыром. Повторять слои. Верхний блинчик полить бешамелем, смазать бока, обильно посыпать сыром.

7. Поставить в разогретую до 180 градусов духовку, запекать 40-60 минут до румяной корочки.

8. Дать немного остыть, посыпать зеленью.

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