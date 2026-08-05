Запеканка с куриным филе и кабачком – это простое блюдо, которое легко приготовить даже после насыщенного дня. Оно получается сочным, нежным и не требует сложных ингредиентов. Достаточно всё смешать, выложить в форму и запечь в духовке.

Идея приготовления сытной мясной запеканки с кабачком опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 средний

куриное филе – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

сметана – 2 ст.л.

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

свежая зелень – по желанию для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок хорошо вымыть и нарезать небольшими кубиками. Так же нарезать куриное филе, а морковь очистить и нарезать небольшими кусочками или кубиками.

2. В глубокой миске смешать подготовленные овощи и мясо. Добавить яйцо, сметану, соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Всё тщательно перемешать, чтобы ингредиенты равномерно покрылись сметанной смесью.

3. При необходимости слегка смазать форму для запекания растительным маслом или застелить пергаментом. Переложить подготовленную массу, равномерно распределив ее по всей поверхности.

4. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. За несколько минут до окончания приготовления фольгу можно снять, чтобы верх запеканки слегка подрумянился.

5. Перед подачей блюдо по желанию посыпьте мелко нарезанной свежей зеленью. Такая мясная запеканка с кабачком вкусна в горячем виде, получается сытной и станет отличным вариантом для быстрого домашнего ужина.

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