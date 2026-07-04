Сытная пицца с кабачками, мясом, помидорами и сыром: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
192
Сытная пицца с кабачками, мясом, помидорами и сыром: готовится за считанные минуты
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Пицца из кабачка на сковороде – это простой способ приготовить быстрое домашнее блюдо из доступных продуктов. Она получается нежной внутри и с легкой корочкой снаружи. Благодаря кабачковой основе блюдо становится более легким, но при этом сытным. Такой вариант пиццы не требует духовки и готовится буквально за несколько минут. Это удобное решение для быстрого ужина или перекуса.

Идея приготовления сытной кабачковой пиццы опубликована на странице viktoria radostnaya в Instagram.

Сытная пицца с кабачками, мясом, помидорами и сыром: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 средний
  • яйцо – 1 шт.
  • цельнозерновая мука – 2 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • специи – по вкусу (перец, сушеный чеснок, итальянские травы)
  • масло – 5 г (для жарки, лучше нейтральное или масло авокадо)
  • помидор – 1 шт.
  • мясо (отварное или запечённое, нарезанное) – 80-120 г
  • твёрдый сыр – 80-100 г

Способ приготовления:

Сытная пицца с кабачками, мясом, помидорами и сыром: готовится за считанные минуты

1. Кабачок натрите на крупной терке, немного посолите и оставьте примерно на 10-15 минут. После этого тщательно отожмите лишнюю жидкость, чтобы тесто не было водянистым и хорошо держало форму.

2. К подготовленному кабачку добавьте яйцо, муку и специи. Всё хорошо перемешайте до однородной массы. Она должна быть густой, чтобы её можно было выложить на сковороду как блин.

Сытная пицца с кабачками, мясом, помидорами и сыром: готовится за считанные минуты

3. Разогрейте сковороду, слегка смажьте ее маслом и выложите кабачковую массу, разровняв в форме круга.

4. Жарьте на среднем огне примерно 5-7 минут до образования румяной корочки.

5. Затем аккуратно переверните основу. На поджаренную сторону выложите нарезанный помидор, кусочки мяса и натертый твёрдый сыр.

Сытная пицца с кабачками, мясом, помидорами и сыром: готовится за считанные минуты

6. Накройте крышкой и готовьте еще 5-7 минут, пока сыр полностью не расплавится.

7. Готовую кабачковую пиццу снимите со сковороды, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу. Блюдо лучше всего подавать горячим, сразу после приготовления.

Сытная пицца с кабачками, мясом, помидорами и сыром: готовится за считанные минуты

8. Пицца из кабачков на сковороде – это быстрый домашний рецепт, который позволяет приготовить полноценное блюдо без длительного приготовления и сложных ингредиентов.

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