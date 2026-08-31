Сытная тортилья с тунцом на завтрак: рецепт за 15 минут

Когда на завтрак хочется чего-нибудь сытного, но времени на приготовление мало, на помощь приходят простые рецепты из готовых продуктов. Тортилью можно быстро наполнить тунцом, овощами и крем-сыром, а затем подрумянить на сковороде. В результате получается хрустящее снаружи и сочное внутри блюдо. Такой завтрак легко приготовить примерно за 15 минут.

Идея приготовления сытной тортильи с тунцом на завтрак опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

консервированный тунец – 180 г

тортилья – 1 шт.

свежий огурец – 1 шт.

консервированная кукуруза – 2 ст.л.

синий лук – небольшое количество.

авокадо – ½ шт.

крем-сыр – 1 ст.л.

соль – по вкусу.

чёрный перец – по вкусу.

сладкая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тунец переложите в миску и раздавите вилкой. Добавьте сливочный сыр, соль, черный перец и сладкую паприку. Перемешайте, чтобы получить однородную массу.

2. Огурец и авокадо нарежьте небольшими кусочками. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами. Кукурузу откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.

3. Разложите тортилью на доске. В центре или ближе к одному краю выложите начинку из тунца и крем-сыра. Сверху добавьте огурец, авокадо, кукурузу и лук.

4. Сверните тортилью в конверт или плотный рулет, чтобы начинка не выпадала во время обжаривания. Разогрейте сухую сковороду и выложите тортилью швом вниз.

5. Обжаривайте с обеих сторон по несколько минут, пока поверхность не станет золотистой и хрустящей, а сыр внутри не прогреется.

6. Готовую тортилью с тунцом разрежьте пополам и подавайте сразу. По желанию в начинку можно добавить листья салата, помидор или другие свежие овощи.

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