Сытная тортилья с тунцом на завтрак: рецепт за 15 минут
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Когда на завтрак хочется чего-нибудь сытного, но времени на приготовление мало, на помощь приходят простые рецепты из готовых продуктов. Тортилью можно быстро наполнить тунцом, овощами и крем-сыром, а затем подрумянить на сковороде. В результате получается хрустящее снаружи и сочное внутри блюдо. Такой завтрак легко приготовить примерно за 15 минут.
Идея приготовления сытной тортильи с тунцом на завтрак опубликована на странице anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- консервированный тунец – 180 г
- тортилья – 1 шт.
- свежий огурец – 1 шт.
- консервированная кукуруза – 2 ст.л.
- синий лук – небольшое количество.
- авокадо – ½ шт.
- крем-сыр – 1 ст.л.
- соль – по вкусу.
- чёрный перец – по вкусу.
- сладкая паприка – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тунец переложите в миску и раздавите вилкой. Добавьте сливочный сыр, соль, черный перец и сладкую паприку. Перемешайте, чтобы получить однородную массу.
2. Огурец и авокадо нарежьте небольшими кусочками. Синий лук нарежьте тонкими полукольцами. Кукурузу откиньте на сито, чтобы избавиться от лишней жидкости.
3. Разложите тортилью на доске. В центре или ближе к одному краю выложите начинку из тунца и крем-сыра. Сверху добавьте огурец, авокадо, кукурузу и лук.
4. Сверните тортилью в конверт или плотный рулет, чтобы начинка не выпадала во время обжаривания. Разогрейте сухую сковороду и выложите тортилью швом вниз.
5. Обжаривайте с обеих сторон по несколько минут, пока поверхность не станет золотистой и хрустящей, а сыр внутри не прогреется.
6. Готовую тортилью с тунцом разрежьте пополам и подавайте сразу. По желанию в начинку можно добавить листья салата, помидор или другие свежие овощи.
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