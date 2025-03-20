Вместо привычного картофельного пюре с котлетой или сосиской, приготовьте на ужин для семьи сытную запеканку. В ней не только овощи, но и много грибов и сыра. Нужно просто выложить все в форму, поставить в духовку и пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.

Видео дня

Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Точно понравится всем.

Ингредиенты:

картор – 1-2 кг.

свежий шпинат – 35 г

сливочное масло – 30 г

яйца – 1 шт.

грибы – 300 г

лук – 1 большой

моцарелла – 200 г

специи

Способ приготовления:

1. Картошку отварить, сделать пюре.

2. Добавить сливочное масло, яйцо, нарезанный шпинат и специи.

3. Грибы обжарить с луком и специями.

4. Выложить в форму для запекания картофельное пюре, 150 г моцареллы (нарезать тонкими пластинками), грибы, а сверху остаток натертого сыра.

5. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (примерно 15 минут).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: