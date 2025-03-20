Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
9
Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

Вместо привычного картофельного пюре с котлетой или сосиской, приготовьте на ужин для семьи сытную запеканку. В ней не только овощи, но и много грибов и сыра. Нужно просто выложить все в форму, поставить в духовку и пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Точно понравится всем.

Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

Ингредиенты:

  • картор – 1-2 кг.
  • свежий шпинат – 35 г
  • сливочное масло – 30 г
  • яйца – 1 шт.
  • грибы – 300 г
  • лук – 1 большой
  • моцарелла – 200 г
  • специи

Способ приготовления:

Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

1. Картошку отварить, сделать пюре.

Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

2. Добавить сливочное масло, яйцо, нарезанный шпинат и специи.

Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

3. Грибы обжарить с луком и специями.

Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

4. Выложить в форму для запекания картофельное пюре, 150 г моцареллы (нарезать тонкими пластинками), грибы, а сверху остаток натертого сыра.

Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

5. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (примерно 15 минут).

Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку

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