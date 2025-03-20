Сытная запеканка на ужин из картофельного пюре: простой рецепт блюда на скорую руку
Вместо привычного картофельного пюре с котлетой или сосиской, приготовьте на ужин для семьи сытную запеканку. В ней не только овощи, но и много грибов и сыра. Нужно просто выложить все в форму, поставить в духовку и пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Точно понравится всем.
Ингредиенты:
- картор – 1-2 кг.
- свежий шпинат – 35 г
- сливочное масло – 30 г
- яйца – 1 шт.
- грибы – 300 г
- лук – 1 большой
- моцарелла – 200 г
- специи
Способ приготовления:
1. Картошку отварить, сделать пюре.
2. Добавить сливочное масло, яйцо, нарезанный шпинат и специи.
3. Грибы обжарить с луком и специями.
4. Выложить в форму для запекания картофельное пюре, 150 г моцареллы (нарезать тонкими пластинками), грибы, а сверху остаток натертого сыра.
5. Запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (примерно 15 минут).
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