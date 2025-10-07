Если хотите приготовить что-то вкусное, питательное и одновременно простое, попробуйте запеканку с курицей и овощами. Она подходит и для обеда, и для ужина, готовится без сложных ингредиентов и не требует много времени. Куриное мясо получается нежным и сочным, а овощи придают блюду приятную сладость и аппетитную текстуру. Все, что нужно, – смешать продукты, поставить в духовку и подождать, пока блюдо подрумянится до идеального состояния.

Идея приготовления сытной запеканки с курицей и овощами опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

тыква – 300 г, нарезанная тонкими кусочками

картофель – 200-250 г, нарезанный слайсами

куриное или индюшиное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

яйца – 3 шт.

сливки 20% – 200 мл/

соль, перец, итальянские травы или мускатный орех – по вкусу

сыр (моцарелла или твердый) – 100 г

Способ приготовления:

1. Нарежьте картофель и тыкву тонкими слайсами.

2. Куриное филе разрежьте вдоль, посолите и поперчите.

3. В форму для запекания выложите продукты слоями: сначала картофель с луком, затем тыкву, болгарский перец и сверху курицу.

4. В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте специи по вкусу и залейте полученной смесью овощи с мясом.

5. Посыпьте блюдо натертым сыром.

6. Для еще большей насыщенности вкуса можно добавить сверху несколько ломтиков Маасдама и присыпать паприкой.

7. Запекайте 35-40 минут при температуре 180 °C, пока верх не станет золотистым, а картофель мягким.

