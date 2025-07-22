Блины бризоли – очень вкусное и сытное блюдо для обеда. Внутрь заверните сочную мясную начинку в сочетании с сыром и овощами. После этого обязательно нужно поставить изделия в духовку.

Как приготовить блины бризоли на обед рассказал фудблогер Алекс Миль (mil alexx fit) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.

молоко – 5 ст.л.

куриный фарш – 500 г

лук + 2 зубчика чеснока – 100 г

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

тертый сыр – 40 г

маринованные огурцы – 70 г

тертый сыр – 40 г + помидор – 70 г

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить молоко.

2. Добавить соль и перец, взбить.

3. Слегка смазать поверхность сковородки растительным маслом.

4. Жарить блины до золотистости с обеих сторон на маленьком огне. Изделия нужно сделать тонкими. Жарить на маленькой сковороде.

5. Для начинки измельчить лук и чеснок, добавить к фаршу, посолить, поперчить и все вымешать.

6. Смазать блины фаршем фаршем. Выложить нарезанный огурец или помидор и присыпать сыром и скрутить бризоли.

7. Переложить в форму для запекания.

8. Готовить при температуре 180 градусов 30 минут. Подавать горячими.

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