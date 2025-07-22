Сытные блины бризоли для обеда: внутри сочная мясная начинка
Блины бризоли – очень вкусное и сытное блюдо для обеда. Внутрь заверните сочную мясную начинку в сочетании с сыром и овощами. После этого обязательно нужно поставить изделия в духовку.
Как приготовить блины бризоли на обед рассказал фудблогер Алекс Миль (mil alexx fit) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.
- молоко – 5 ст.л.
- куриный фарш – 500 г
- лук + 2 зубчика чеснока – 100 г
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- тертый сыр – 40 г
- маринованные огурцы – 70 г
- тертый сыр – 40 г + помидор – 70 г
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить молоко.
2. Добавить соль и перец, взбить.
3. Слегка смазать поверхность сковородки растительным маслом.
4. Жарить блины до золотистости с обеих сторон на маленьком огне. Изделия нужно сделать тонкими. Жарить на маленькой сковороде.
5. Для начинки измельчить лук и чеснок, добавить к фаршу, посолить, поперчить и все вымешать.
6. Смазать блины фаршем фаршем. Выложить нарезанный огурец или помидор и присыпать сыром и скрутить бризоли.
7. Переложить в форму для запекания.
8. Готовить при температуре 180 градусов 30 минут. Подавать горячими.
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