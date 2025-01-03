Самое простое и сытно блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясом, филе, грибами и луком, сыром.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с куриным филе, сыром и сметаной.

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 1шт.

соль и перец по вкусу

масло для жарки

Для соуса:

куриное филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

шампиньоны – 3-4 шт.

сметана 20% – 100 мл

соль по вкусу

перец по вкусу

твердый творог – 50 г

Способ приготовления:

1. Для дерунов: натрите картофель и лук на мелкой терке. Добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте и обжарьте деруны на сковороде с маслом до румяной корочке.

2. Для соуса: нарежьте куриное филе, лук, шампиньоны. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем все, в конце добавляем сметану. Приправляем по вкусу специями и соли.

3. Выложите деруны чередуя с соусом в форму для запекания и запекайте в духовке 10 минут!

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