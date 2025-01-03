Сытные деруны по-новому: как приготовить вкусное блюдо
Самое простое и сытно блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясом, филе, грибами и луком, сыром.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с куриным филе, сыром и сметаной.
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.
- лук – 1 шт.
- яйца – 1шт.
- соль и перец по вкусу
- масло для жарки
Для соуса:
- куриное филе – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- шампиньоны – 3-4 шт.
- сметана 20% – 100 мл
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- твердый творог – 50 г
Способ приготовления:
1. Для дерунов: натрите картофель и лук на мелкой терке. Добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте и обжарьте деруны на сковороде с маслом до румяной корочке.
2. Для соуса: нарежьте куриное филе, лук, шампиньоны. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем все, в конце добавляем сметану. Приправляем по вкусу специями и соли.
3. Выложите деруны чередуя с соусом в форму для запекания и запекайте в духовке 10 минут!
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