Сытные деруны по-новому: как приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Сытные деруны по-новому: как приготовить вкусное блюдо

Самое простое и сытно блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с мясом, филе, грибами и луком, сыром.

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Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов с куриным филе, сыром и сметаной.

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • картофель – 6 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • яйца – 1шт. 
  • соль и перец по вкусу
  • масло для жарки

Для соуса:

  • куриное филе – 1 шт. 
  • лук – 1 шт.
  • шампиньоны – 3-4 шт. 
  • сметана 20% – 100 мл
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • твердый творог – 50 г

Способ приготовления: 

1. Для дерунов: натрите картофель и лук на мелкой терке. Добавьте яйцо, соль и перец. Хорошо перемешайте и обжарьте деруны на сковороде с маслом до румяной корочке.

Картофельное тесто

2. Для соуса: нарежьте куриное филе, лук, шампиньоны. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем все, в конце добавляем сметану. Приправляем по вкусу специями и соли.

Ингредиенты для соуса

3. Выложите деруны чередуя с соусом в форму для запекания и запекайте в духовке 10 минут!

Готовые деруны

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