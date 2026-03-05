Картофельные деруны – идеальное сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с грибным соусом, сыром, так будет еще вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с грибным соусом.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 лук

1 зубчик чеснока

1 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. муки

по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец

50 г твердого сыра

зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Перебейте блендером картофель, лук, чеснок. Добавьте яйцо, муку, специи.

2. Пожарьте деруны.

3. Соус: обжарьте грибы с луком и чесноком, добавьте сыр и сливки.

4. Деруны запекаем при 200 градусах – 20 минут, присыпаем зеленью.

