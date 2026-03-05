Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытные деруны по-новому: рецепт вкусного и оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Рецепт блюда

Картофельные деруны – идеальное сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с грибным соусом, сыром, так будет еще вкуснее.

Сытные деруны по-новому: рецепт вкусного и оригинального блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с грибным соусом.

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

  • 1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец
  • 50 г твердого сыра
  • зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Перебейте блендером картофель, лук, чеснок. Добавьте яйцо, муку, специи.

Сытные деруны по-новому: рецепт вкусного и оригинального блюда

2. Пожарьте деруны.

Сытные деруны по-новому: рецепт вкусного и оригинального блюда

3. Соус: обжарьте грибы с луком и чесноком, добавьте сыр и сливки.

Сытные деруны по-новому: рецепт вкусного и оригинального блюда

4. Деруны запекаем при 200 градусах – 20 минут, присыпаем зеленью.

Сытные деруны по-новому: рецепт вкусного и оригинального блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты