Все рецепты
Сытные деруны по-новому: рецепт вкусного и оригинального блюда
Картофельные деруны – идеальное сытное блюдо для обеда и ужина. Готовить их можно с грибным соусом, сыром, так будет еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных дерунов, с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 лук
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- по 1/2 ч.л. соли и черного перца
Грибной соус:
- 1/2 лука, 1 зубчик чеснока, 8-10 шампиньонов, 200 мл сливок от 20%, соль, перец
- 50 г твердого сыра
- зелень, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Перебейте блендером картофель, лук, чеснок. Добавьте яйцо, муку, специи.
2. Пожарьте деруны.
3. Соус: обжарьте грибы с луком и чесноком, добавьте сыр и сливки.
4. Деруны запекаем при 200 градусах – 20 минут, присыпаем зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: