Сытные фрикадельки в соусе для обеда: идеально к картофельному пюре
Фрикадельки в соусе – это простое и сытное блюдо для домашнего обеда. Изделия хорошо сочетаются с картофельным пюре или любым гарниром. Готовятся без сложных шагов, но получаются очень вкусными. Главное – правильно приготовить соус, чтобы он был нежным и насыщенным. Такой вариант подойдет для всей семьи.
Идея приготовления сочных фрикаделек в соусе на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш (ассорти) – 700 г
- яйцо – 1 шт.
- манная крупа – 3 ст. л.
- чеснок – 3 зубчика (в фарш)
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- лук – 1 крупный
- морковь – 1 большая
- томатная паста – 2 ст.л.
- сметана – 3 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика (в соус)
- вода – 400 мл
- специи – по вкусу
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с яйцом, манной крупой, измельченным чесноком и специями.
2. Хорошо вымешайте массу и оставьте на 15-20 минут, чтобы она стала более плотной.
3. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера. По желанию поставьте их в холодильник на 20-30 минут – так они лучше будут держать форму во время приготовления.
4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте фрикадельки до легкой румяной корочки. Переложите их отдельно.
5. На этой же сковороде обжарьте нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.
6. Добавьте муку, перемешайте, затем введите томатную пасту и сметану.
7. Влейте воду, добавьте измельченный чеснок и специи.
8. Доведите соус до кипения, постоянно помешивая, чтобы он стал однородным.
9. Верните фрикадельки в сковородку, накройте крышкой и тушите примерно 20 минут на небольшом огне.
