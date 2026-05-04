Фрикадельки в соусе – это простое и сытное блюдо для домашнего обеда. Изделия хорошо сочетаются с картофельным пюре или любым гарниром. Готовятся без сложных шагов, но получаются очень вкусными. Главное – правильно приготовить соус, чтобы он был нежным и насыщенным. Такой вариант подойдет для всей семьи.

Идея приготовления сочных фрикаделек в соусе на обед опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты:

фарш (ассорти) – 700 г

яйцо – 1 шт.

манная крупа – 3 ст. л.

чеснок – 3 зубчика (в фарш)

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

паприка – по вкусу

лук – 1 крупный

морковь – 1 большая

томатная паста – 2 ст.л.

сметана – 3 ст. л.

мука – 1 ст. л.

чеснок – 2 зубчика (в соус)

вода – 400 мл

специи – по вкусу

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с яйцом, манной крупой, измельченным чесноком и специями.

2. Хорошо вымешайте массу и оставьте на 15-20 минут, чтобы она стала более плотной.

3. Сформируйте небольшие фрикадельки одинакового размера. По желанию поставьте их в холодильник на 20-30 минут – так они лучше будут держать форму во время приготовления.

4. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла и обжарьте фрикадельки до легкой румяной корочки. Переложите их отдельно.

5. На этой же сковороде обжарьте нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.

6. Добавьте муку, перемешайте, затем введите томатную пасту и сметану.

7. Влейте воду, добавьте измельченный чеснок и специи.

8. Доведите соус до кипения, постоянно помешивая, чтобы он стал однородным.

9. Верните фрикадельки в сковородку, накройте крышкой и тушите примерно 20 минут на небольшом огне.

