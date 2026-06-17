Чебуреки из кабачков с курицей – это простое домашнее блюдо, в котором удачно сочетаются овощная основа и нежная мясная начинка. Они получаются сытными, ароматными и отлично подходят для обеда или ужина. Рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится из того, что обычно есть под рукой. Благодаря кабачкам блюдо имеет нежную текстуру, а курица делает его более питательным. Это удачный вариант быстрого домашнего блюда без лишних хлопот.

Идея приготовления вкусных кабачковых чебуреков на обед опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 350 г

молодая капуста – 150 г

яйца – 2 шт.

моцарелла – 50 г

мука – 1,5-2 ст. л.

куриный фарш – 250-300 г

лук – 1 шт.

сыр "Филадельфия" – 1 ст.л.

зеленый лук – 1 пучок

моцарелла – 70 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку: обжарьте куриный фарш вместе с луком до готовности.

2. Добавьте сыр "Филадельфия" и хорошо перемешайте, чтобы масса стала нежной и однородной.

3. Затем приготовьте овощную основу: натрите кабачок, посолите и хорошо отожмите лишнюю жидкость.

4. Добавьте нашинкованную капусту, яйца, муку и моцареллу, после чего тщательно перемешайте массу до густой консистенции.

5. Затем сформируйте чебуреки: выложите часть овощной массы на пергамент или сразу на сковороду, сверху положите куриную начинку, добавьте зеленый лук и немного моцареллы.

6. Накройте вторым слоем овощной смеси и слегка придайте изделию форму.

7. Обжарьте кабачковые чебуреки на среднем огне с обеих сторон до появления золотистой корочки. Подавайте блюдо горячим.

8. Чебуреки из кабачков с курицей получаются мягкими внутри и румяными снаружи, поэтому идеально подходят для быстрого и сытного домашнего обеда.

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