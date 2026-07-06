Кабачковые голубцы – отличная альтернатива классическим голубцам в летний сезон. Вместо капустных листьев используются тонкие слайсы молодых кабачков, а начинка из куриного фарша и риса получается сочной и сытной. Блюдо готовится значительно быстрее, чем традиционные голубцы, но не уступает им по вкусу. Такой рецепт станет отличной идеей для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления кабачковых голубцов на обед опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 300 г

рис (сухой) – 100 г

молодые кабачки – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 ч.л.

черный молотый перец – 0,5 ч.л.

Для томатной заливки:

томатная паста – 1 ст.л.

вода – примерно 250 мл.

хмели-сунели – 1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

Для подачи:

твёрдый сыр – по желанию

свежая зелень – по вкусу

сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть.

2. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и тушите ещё несколько минут.

3. В глубокой миске смешайте куриный фарш, отварной рис, овощную зажарку, измельчённый чеснок, соль и чёрный перец. Хорошо вымесите начинку.

4. Кабачки помойте и с помощью овощечистки нарежьте длинными тонкими ломтиками. До семян доходить не нужно. Остатки кабачков можно использовать для других овощных блюд.

5. На край каждой полоски выложите примерно чайную ложку начинки и аккуратно сверните рулетиком.

6. Выложите кабачковые голубцы в форму для запекания или на широкую глубокую сковороду.

7. Для заливки смешайте томатную пасту, воду, соль и хмели-сунели до однородной консистенции. Полейте этой смесью голубцы.

8. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 30 минут.

9. Затем снимите фольгу и готовьте еще 10 минут. По желанию перед завершением запекания посыпьте блюдо тертым сыром.

10. Перед подачей украсьте свежей зеленью и подавайте со сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: