Сытные капустники с фаршем для ужина: лучше привычных котлет

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Капустники – сочные котлеты из овощей и фарша. Для такого блюда вам понадобится всего пять ингредиентов. При этом, рецепт без хлеба или панировочных сухарей.

Идея приготовления капустных котлет из капусты опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.

Ингредиенты:

  • капуста – 1 небольшая (или половинка большой)
  • говяжий фарш – 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть капусту, добавить соль.

2. Хорошо примнуть и отложить на 5 минут.

3. Отжать сок, добавить фарш, яйцо, специи и муку.

4. Хорошо вымешать и жарить котлеты с обеих сторон до готовности.

5. Подавать со сметаной.

