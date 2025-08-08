Все рецепты
Сытные капустники с фаршем для ужина: лучше привычных котлет
Капустники – сочные котлеты из овощей и фарша. Для такого блюда вам понадобится всего пять ингредиентов. При этом, рецепт без хлеба или панировочных сухарей.
Идея приготовления капустных котлет из капусты опубликована на странице фудблогера Мирославы Пекарюк (myroslava pekariuk) в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 небольшая (или половинка большой)
- говяжий фарш – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1 ст.л.
- соль, перец, сушеный чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть капусту, добавить соль.
2. Хорошо примнуть и отложить на 5 минут.
3. Отжать сок, добавить фарш, яйцо, специи и муку.
4. Хорошо вымешать и жарить котлеты с обеих сторон до готовности.
5. Подавать со сметаной.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: