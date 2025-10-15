Одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля – зразы. Готовить их можно с любыми начинками – тушеная капуста, мясной фарш, лук, грибы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных зраз с мясной начинкой и оригинальным соусом.

Ингредиенты:

1,5 кг вареного картофеля в мундирах

2 яйца

5 ст.л. муки

0,5 ч.л. соли

специи ваши любимые

Начинка:

фарш

специи

помидор или кетчуп

морковь и лук

Соус:

1 ст.л. натертых огурцов (квашеные)

2 ст.л. майонеза

4 ст.л. сметаны

1 зуб. чеснока

1 ч.л. укропа нарезанного

соль по необходимости

Способ приготовления:

1. Тесто: разомните картофель, добавьте яйца, специи, муку, перемешайте.

2. Обжарьте морковь и лук, далее добавьте фарш со специями и помидорами.

3. Сформируйте зразы и обжарьте до золотистости.

4. Смешайте все ингредиенты для соуса и подавайте зразы вместе с ним!

