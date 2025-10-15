Видео дня
Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда
Одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля – зразы. Готовить их можно с любыми начинками – тушеная капуста, мясной фарш, лук, грибы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных зраз с мясной начинкой и оригинальным соусом.
Ингредиенты:
- 1,5 кг вареного картофеля в мундирах
- 2 яйца
- 5 ст.л. муки
- 0,5 ч.л. соли
- специи ваши любимые
Начинка:
- фарш
- специи
- помидор или кетчуп
- морковь и лук
Соус:
- 1 ст.л. натертых огурцов (квашеные)
- 2 ст.л. майонеза
- 4 ст.л. сметаны
- 1 зуб. чеснока
- 1 ч.л. укропа нарезанного
- соль по необходимости
Способ приготовления:
1. Тесто: разомните картофель, добавьте яйца, специи, муку, перемешайте.
2. Обжарьте морковь и лук, далее добавьте фарш со специями и помидорами.
3. Сформируйте зразы и обжарьте до золотистости.
4. Смешайте все ингредиенты для соуса и подавайте зразы вместе с ним!
