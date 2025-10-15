Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
153
Рецепт зраз

Одно из самых сытных и вкусных блюд из картофеля – зразы. Готовить их можно с любыми начинками – тушеная капуста, мясной фарш, лук, грибы.

Видео дня
Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных зраз с мясной начинкой и оригинальным соусом.

Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда

Ингредиенты: 

  • 1,5 кг вареного картофеля в мундирах
  • 2 яйца
  • 5 ст.л. муки
  • 0,5 ч.л. соли
  • специи ваши любимые

Начинка:

  • фарш
  • специи
  • помидор или кетчуп
  • морковь и лук

Соус:

  • 1 ст.л. натертых огурцов (квашеные)
  • 2 ст.л. майонеза
  • 4 ст.л. сметаны
  • 1 зуб. чеснока
  • 1 ч.л. укропа нарезанного
  • соль по необходимости

Способ приготовления:

1. Тесто: разомните картофель, добавьте яйца, специи, муку, перемешайте.

Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда

2. Обжарьте морковь и лук, далее добавьте фарш со специями и помидорами.

Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда

3. Сформируйте зразы и обжарьте до золотистости.

Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда

4. Смешайте все ингредиенты для соуса и подавайте зразы вместе с ним!

Сытные картофельные зразы с мясной начинкой: самый простой рецепт бюджетного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощирецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты