Кабачок – очень универсальный овощ, который можно как жарить, так и тушить, варить, а также запекать. Еще кабачки можно использовать для приготовления очень вкусных котлет, дерунов, запеканок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий-котлет из творога, кабачка и вареных яиц.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 180 г

Вареные яйца – 2 шт.

Сырое яйцо – 1 шт.

Твердый сыр – 50 г

Кабачок/цукини – 100 г

Мука – 1 ст.л с горкой

Соль, перец по вкусу

Петрушка

Способ приготовления:

1. В миске соедините все ингредиенты – творог, тертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.

2. Хорошо перемешайте массу до однородности и сформируйте небольшие оладьи.

3. Обжарьте с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.

Подавайте с соусом!

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