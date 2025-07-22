Сытные котлеты из кабачков и творога: вкуснее, чем мясные
Кабачок – очень универсальный овощ, который можно как жарить, так и тушить, варить, а также запекать. Еще кабачки можно использовать для приготовления очень вкусных котлет, дерунов, запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий-котлет из творога, кабачка и вареных яиц.
Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 180 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Сырое яйцо – 1 шт.
- Твердый сыр – 50 г
- Кабачок/цукини – 100 г
- Мука – 1 ст.л с горкой
- Соль, перец по вкусу
- Петрушка
Способ приготовления:
1. В миске соедините все ингредиенты – творог, тертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.
2. Хорошо перемешайте массу до однородности и сформируйте небольшие оладьи.
3. Обжарьте с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.
Подавайте с соусом!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: