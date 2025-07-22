Сытные котлеты из кабачков и творога: вкуснее, чем мясные

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Сытные котлеты из кабачков и творога: вкуснее, чем мясные

Кабачок – очень универсальный овощ, который можно как жарить, так и тушить, варить, а также запекать. Еще кабачки можно использовать для приготовления очень вкусных котлет, дерунов, запеканок.

Вкусные котлеты из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных оладий-котлет из творога, кабачка и вареных яиц.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кисломолочный творог – 180 г
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Сырое яйцо – 1 шт. 
  • Твердый сыр – 50 г
  • Кабачок/цукини – 100 г
  • Мука – 1 ст.л с горкой 
  • Соль, перец по вкусу
  • Петрушка

Способ приготовления: 

1. В миске соедините все ингредиенты – творог, тертый твердый сыр, измельченные вареные яйца, сырое яйцо, мелко нарезанный кабачок, зелень, специи и муку.

Ингредиенты для блюда

2. Хорошо перемешайте массу до однородности и сформируйте небольшие оладьи.

Готовая основа

3. Обжарьте с обеих сторон на сковороде до золотистой корочки.

Сколько жарить котлеты

Подавайте с соусом!

Готовые котлеты

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