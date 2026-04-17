Сытные куриные отбивные с грибами и сыром: можно очень вкусно приготовить на обед
Куриные отбивные – это универсальное блюдо, которое прекрасно подходит как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Если добавить к ним грибы, сыр и овощи, привычное блюдо заиграет новыми вкусами. Такой вариант получается особенно сочным и ароматным. Приготовление не требует сложных техник, а результат точно порадует.
Идея приготовления сочных куриных отбивных с грибами, шпинатом и сыром опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- грибы – 200 г
- шпинат – горсть
- помидор – 1 шт.
- сыр твердый – 80-100 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Разрезать куриное филе и слегка отбить его, посолить и поперчить.
2. Обжарить грибы на сковородке до готовности, добавить соль, после чего добавить шпинат и прогреть.
3. Добавить нарезанный помидор и майонез к грибам, перемешать начинку.
4. Обмакнуть отбивные в яйцо, затем в муку, после чего обжарить с обеих сторон до румяной корочки.
5. Выложить отбивные в форму для запекания, сверху равномерно распределить грибную начинку.
6. Посыпать блюдо натертым сыром.
7. Запекать при температуре 180°C примерно 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку.
