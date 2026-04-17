Куриные отбивные – это универсальное блюдо, которое прекрасно подходит как для ежедневного обеда, так и для праздничного стола. Если добавить к ним грибы, сыр и овощи, привычное блюдо заиграет новыми вкусами. Такой вариант получается особенно сочным и ароматным. Приготовление не требует сложных техник, а результат точно порадует.

Идея приготовления сочных куриных отбивных с грибами, шпинатом и сыром опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

грибы – 200 г

шпинат – горсть

помидор – 1 шт.

сыр твердый – 80-100 г

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

соль – по вкусу

перец – по вкусу

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Разрезать куриное филе и слегка отбить его, посолить и поперчить.

2. Обжарить грибы на сковородке до готовности, добавить соль, после чего добавить шпинат и прогреть.

3. Добавить нарезанный помидор и майонез к грибам, перемешать начинку.

4. Обмакнуть отбивные в яйцо, затем в муку, после чего обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

5. Выложить отбивные в форму для запекания, сверху равномерно распределить грибную начинку.

6. Посыпать блюдо натертым сыром.

7. Запекать при температуре 180°C примерно 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку.

