Ленивые вареники получатся значительно вкуснее, если добавить к ним нежный грибной соус. Такое блюдо прекрасно подойдет на любой прием пищи. Шампиньоны идеально сочетаются с сыром, поэтому резальтат вас приятно удивит.

Идея приготовления ленивых вареников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

300 г творога

1 яйцо

соль

50 г твердого сыра

зелень

40 г мука

300 г шампиньонов

100 г сметаны

Способ приготовления:

1. Грибы нарезать.

2. Поджарить на сухой сковородке.

3. Добавить сметану и выключить.

4. Сыр натереть.

5. Смешать все ингредиенты.

6. Сформировать вареники.

7. Варить в подсоленной воде, пока они не всплывут.

8. Вынуть и полить соусом.

