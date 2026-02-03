Все рецепты
Сытные ленивые вареники с грибным соусом: как вкусно приготовить
Ленивые вареники получатся значительно вкуснее, если добавить к ним нежный грибной соус. Такое блюдо прекрасно подойдет на любой прием пищи. Шампиньоны идеально сочетаются с сыром, поэтому резальтат вас приятно удивит.
Идея приготовления ленивых вареников с грибным соусом опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 1 яйцо
- соль
- 50 г твердого сыра
- зелень
- 40 г мука
- 300 г шампиньонов
- 100 г сметаны
Способ приготовления:
1. Грибы нарезать.
2. Поджарить на сухой сковородке.
3. Добавить сметану и выключить.
4. Сыр натереть.
5. Смешать все ингредиенты.
6. Сформировать вареники.
7. Варить в подсоленной воде, пока они не всплывут.
8. Вынуть и полить соусом.
