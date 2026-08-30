Сытные маффины с колбасой и сыром: делимся рецептом идеального перекуса

Когда хочется быстро приготовить что-нибудь сытное, не обязательно тратить много времени на сложные блюда. Домашние маффины с колбасой и сыром готовятся из простых продуктов и отлично подходят для завтрака, перекуса или быстрого ужина. Тесто замешивается буквально за несколько минут, а дальше остается только разложить его по формочкам и поставить в духовку.

Идея приготовления сытных маффинов с колбасой и сыром опубликована на странице alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

мука – 70 г

сметана – 50 г

разрыхлитель – 1 ч.л. или сода – 1/2 ч.л.

колбаса – 100 г

твёрдый сыр – 70 г

чеснок – 2 зубчика или по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Колбасу нарежьте небольшими кубиками. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Если используете чеснок, очистите его и измельчите ножом или пропустите через пресс.

2. В глубокой миске смешайте яйца и сметану. Добавьте нарезанную колбасу, тёртый сыр и чеснок. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно распределились в смеси.

3. Отдельно смешивать сухие компоненты не обязательно. Добавьте в основную массу муку и разрыхлитель. Если используете соду, добавьте её также на этом этапе. Добавьте измельчённую зелень и ещё раз хорошо перемешайте.

4. Готовое тесто должно быть густым, с заметными кусочками колбасы и сыра. Разложите его по формочкам для маффинов, заполняя их примерно на две трети, чтобы во время выпекания тесто имело место для подъема.

5. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов. Выпекайте маффины около 25 минут, пока они не подрумянятся сверху. Точное время зависит от особенностей духовки и размера формочек.

6. Готовность можно проверить деревянной шпажкой. Если после прокалывания на ней не остается сырого теста, маффины можно доставать из духовки.

7. Перед подачей дайте выпечке немного остыть. Такие маффины удобно брать с собой в качестве перекуса, подавать к чаю или дополнять свежими овощами. По желанию колбасу в рецепте можно заменить ветчиной или другими мясными продуктами, а в творожную массу добавить укроп или зеленый лук.

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