Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
606
Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты
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Рулетики из кабачков с крабовыми палочками – это простая и вкусная закуска, которая подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Блюдо готовится из доступных продуктов, а нежные кабачковые блинчики прекрасно сочетаются с творожной начинкой и крабовыми палочками. Такой рецепт не требует много времени, но всегда получается аппетитным и сытным.

Идея приготовления кабачковых рулетиков с крабовыми палочками опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 средних
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 5 ст.л.
  • крахмал – 0,5 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • чёрный молотый перец – 0,5 ч.л.
  • копченая паприка – 0,5 ч.л.
  • сухой чеснок – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • крабовые палочки – 6 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • майонез – по вкусу
  • укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты

1. Кабачки нужно помыть и натереть на мелкой терке. Полученную массу оставить примерно на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. После этого лишнюю жидкость необходимо хорошо отжать.

2. К кабачкам добавить яйца, соль, черный перец, копченую паприку, сухой чеснок, муку и крахмал. Все ингредиенты перемешать до получения однородного теста.

Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты

3. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла. Выкладывать кабачковое тесто небольшими порциями, формируя тонкие блинчики. Обжаривать их на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты

4. Пока кабачковые основы остывают, можно приготовить начинку. Крабовые палочки измельчить, плавленые сырки натереть или размять, добавить майонез и мелко нарезанный укроп. Всё хорошо перемешать до получения нежной массы.

Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты

5. Охлажденные кабачковые блинчики смазать начинкой, аккуратно свернуть в рулетики и нарезать порционными кусочками. Перед подачей закуску можно дополнительно украсить зеленью.

Сытные рулетики из кабачков с крабовыми палочками: готовятся за считанные минуты

6. Рулетики из кабачков с крабовыми палочками получаются нежными, ароматными и хорошо держат форму. Такой рецепт станет быстрым решением, когда нужно приготовить вкусную закуску без сложных ингредиентов.

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