Рулетики из кабачков с крабовыми палочками – это простая и вкусная закуска, которая подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола. Блюдо готовится из доступных продуктов, а нежные кабачковые блинчики прекрасно сочетаются с творожной начинкой и крабовыми палочками. Такой рецепт не требует много времени, но всегда получается аппетитным и сытным.

Идея приготовления кабачковых рулетиков с крабовыми палочками опубликована на странице yulia smachno tyt в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средних

яйца – 2 шт.

мука – 5 ст.л.

крахмал – 0,5 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

чёрный молотый перец – 0,5 ч.л.

копченая паприка – 0,5 ч.л.

сухой чеснок – 0,5 ч.л.

Для начинки:

крабовые палочки – 6 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

майонез – по вкусу

укроп – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Кабачки нужно помыть и натереть на мелкой терке. Полученную массу оставить примерно на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. После этого лишнюю жидкость необходимо хорошо отжать.

2. К кабачкам добавить яйца, соль, черный перец, копченую паприку, сухой чеснок, муку и крахмал. Все ингредиенты перемешать до получения однородного теста.

3. На разогретую сковороду добавить немного растительного масла. Выкладывать кабачковое тесто небольшими порциями, формируя тонкие блинчики. Обжаривать их на слабом огне до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Пока кабачковые основы остывают, можно приготовить начинку. Крабовые палочки измельчить, плавленые сырки натереть или размять, добавить майонез и мелко нарезанный укроп. Всё хорошо перемешать до получения нежной массы.

5. Охлажденные кабачковые блинчики смазать начинкой, аккуратно свернуть в рулетики и нарезать порционными кусочками. Перед подачей закуску можно дополнительно украсить зеленью.

6. Рулетики из кабачков с крабовыми палочками получаются нежными, ароматными и хорошо держат форму. Такой рецепт станет быстрым решением, когда нужно приготовить вкусную закуску без сложных ингредиентов.

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