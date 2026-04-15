Быстрые закуски – настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних усилий. Особенно популярны рецепты из лаваша, ведь они простые, доступные и универсальные. Сытные рулетики с сырной начинкой – именно тот вариант, который подойдет как для перекуса, так и для полноценного завтрака или ужина. Они готовятся буквально за считанные минуты, а результат всегда радует вкусом.

Идея приготовления быстрых сытных рулетиков из лаваша опубликована на странице фудблогера lena pakhalenko в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 180 г

твердый сыр – 150 г

зелень – небольшой пучок

яйца – 2 шт.

соль – по вкусу

лаваш – 1-2 листа

Способ приготовления:

1. Смешать творог, натертый твердый сыр, измельченную зелень и яйца до однородной массы, добавить соль по вкусу.

2. Нарезать лаваш на неширокие полоски, удобные для формирования рулетов.

3. Смазать каждую полоску начинкой, равномерно распределяя ее по поверхности.

4. Свернуть лаваш в рулетики, плотно закрепляя края.

5. Обжарить рулетики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

