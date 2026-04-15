Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
246
Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

Быстрые закуски – настоящее спасение, когда нужно приготовить что-то вкусное без лишних усилий. Особенно популярны рецепты из лаваша, ведь они простые, доступные и универсальные. Сытные рулетики с сырной начинкой – именно тот вариант, который подойдет как для перекуса, так и для полноценного завтрака или ужина. Они готовятся буквально за считанные минуты, а результат всегда радует вкусом.

Идея приготовления быстрых сытных рулетиков из лаваша опубликована на странице фудблогера lena pakhalenko в Instagram.

Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

Ингредиенты:

  • творог – 180 г
  • твердый сыр – 150 г
  • зелень – небольшой пучок
  • яйца – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • лаваш – 1-2 листа

Способ приготовления:

Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

1. Смешать творог, натертый твердый сыр, измельченную зелень и яйца до однородной массы, добавить соль по вкусу.

Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

2. Нарезать лаваш на неширокие полоски, удобные для формирования рулетов.

Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

3. Смазать каждую полоску начинкой, равномерно распределяя ее по поверхности.

Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

4. Свернуть лаваш в рулетики, плотно закрепляя края.

5. Обжарить рулетики на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки.

Сытные рулетики из лаваша с сыром: готовятся 15 минут

