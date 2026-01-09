Рулетики с мясом будут всегда уместными и на праздничном столе, и просто на каждый день. Для такого блюда вам понадобится обычный фарш. Также сделайте эластичное тесто, чтобы в него можно было легко завернуть начинку.

Идея приготовления сочных рулетиков с фаршем в соусе опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 350 г

яйцо – 1 шт.

вода – 100 мл.

соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

фарш – 600 г

лук – 1 шт.

специи

холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

перец болгарский – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 1 ст.л.

вода – 400 мл.

специи

Способ приготовления:

1. Замесить тесто.

2. Дать отдохнуть несколько минут.

3. Затем разделить на 4 части.

4. Раскатать тоненькие круги.

5. Смазать маслом, разрезать на треугольники.

6. Выложить начинку и завернуть рулетики.

7. Овощи пожарить до готовности, добавить чеснок, томатную пасту, специи и воду.

8. Довести до кипения и выложить рулетики.

9. Тушить на минимальном огне 20 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: