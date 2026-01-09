Сытные рулетики с мясом: просто заверните начинку в эластичное тесто

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
39
Сытные рулетики с мясом: просто заверните начинку в эластичное тесто

Рулетики с мясом будут всегда уместными и на праздничном столе, и просто на каждый день. Для такого блюда вам понадобится обычный фарш. Также сделайте эластичное тесто, чтобы в него можно было легко завернуть начинку.

Идея приготовления сочных рулетиков с фаршем в соусе опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.

Ингредиенты для теста:

  • мука – 350 г
  • яйцо – 1 шт.
  • вода – 100 мл.
  • соль – щепотка

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 600 г
  • лук – 1 шт.
  • специи
  • холодная вода – 2 ст.л.

Ингредиенты для соуса:

  • перец болгарский – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • вода – 400 мл.
  • специи

Способ приготовления:

1. Замесить тесто.

2. Дать отдохнуть несколько минут.

3. Затем разделить на 4 части.

4. Раскатать тоненькие круги.

5. Смазать маслом, разрезать на треугольники.

6. Выложить начинку и завернуть рулетики.

7. Овощи пожарить до готовности, добавить чеснок, томатную пасту, специи и воду.

8. Довести до кипения и выложить рулетики.

9. Тушить на минимальном огне 20 минут.

