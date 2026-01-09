Сытные рулетики с мясом: просто заверните начинку в эластичное тесто
Рулетики с мясом будут всегда уместными и на праздничном столе, и просто на каждый день. Для такого блюда вам понадобится обычный фарш. Также сделайте эластичное тесто, чтобы в него можно было легко завернуть начинку.
Идея приготовления сочных рулетиков с фаршем в соусе опубликована на странице фудблогера tetyana food в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 350 г
- яйцо – 1 шт.
- вода – 100 мл.
- соль – щепотка
Ингредиенты для начинки:
- фарш – 600 г
- лук – 1 шт.
- специи
- холодная вода – 2 ст.л.
Ингредиенты для соуса:
- перец болгарский – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- томатная паста – 1 ст.л.
- вода – 400 мл.
- специи
Способ приготовления:
1. Замесить тесто.
2. Дать отдохнуть несколько минут.
3. Затем разделить на 4 части.
4. Раскатать тоненькие круги.
5. Смазать маслом, разрезать на треугольники.
6. Выложить начинку и завернуть рулетики.
7. Овощи пожарить до готовности, добавить чеснок, томатную пасту, специи и воду.
8. Довести до кипения и выложить рулетики.
9. Тушить на минимальном огне 20 минут.
