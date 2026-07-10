Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно
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Если нужно быстро приготовить сытную закуску или легкий ужин, треугольники из лаваша станут отличным решением. Начинка из грибов, сыра и яиц получается нежной, а после обжаривания лаваш приобретает аппетитную хрустящую корочку. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такое блюдо вкусно и в горячем виде, и после остывания.
Идея приготовления сытных треугольников из лаваша опубликована на странице sofiia.s kitchen в Instagram.
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны или другие грибы – 400 г
- лук – 1 шт.
- сметана – 3 ст.л.
- варёные яйца – 3 шт.
- твёрдый сыр – 100 г
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Для основы:
- тонкий лаваш – 3 листа
Для панировки:
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари – по необходимости
- щепотка соли растительное масло – для обжаривания
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте его на небольшом количестве растительного масла до мягкости, после чего переложите на отдельную тарелку.
2. Грибы нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до полного испарения жидкости. Затем добавьте к ним обжаренный лук, сметану, соль и черный перец.
3. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, после чего снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть.
4. Отварные яйца и твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и перемешайте между собой.
5. Лаваш нарежьте длинными полосками одинаковой ширины. На один край каждой полоски выложите порцию грибной начинки, сверху добавьте смесь из яиц и сыра.
6. Сверните лаваш в треугольник, аккуратно складывая его по всей длине полоски.
7. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли. Каждый треугольник сначала окуните в яичную смесь, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях.
8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте треугольники с обеих сторон на среднем огне до появления равномерной золотистой корочки.
9. Подавайте готовые треугольники горячими. Они прекрасно вкусны как самостоятельное блюдо, а также хорошо сочетаются со сметанным, чесночным или творожным соусом.
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