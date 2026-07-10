Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
39
Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно
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Если нужно быстро приготовить сытную закуску или легкий ужин, треугольники из лаваша станут отличным решением. Начинка из грибов, сыра и яиц получается нежной, а после обжаривания лаваш приобретает аппетитную хрустящую корочку. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такое блюдо вкусно и в горячем виде, и после остывания.

Идея приготовления сытных треугольников из лаваша опубликована на странице sofiia.s kitchen в Instagram.

Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны или другие грибы – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • сметана – 3 ст.л.
  • варёные яйца – 3 шт.
  • твёрдый сыр – 100 г
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Для основы:

  • тонкий лаваш – 3 листа

Для панировки:

  • яйца – 2 шт.
  • панировочные сухари – по необходимости
  • щепотка соли растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно

1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте его на небольшом количестве растительного масла до мягкости, после чего переложите на отдельную тарелку.

2. Грибы нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до полного испарения жидкости. Затем добавьте к ним обжаренный лук, сметану, соль и черный перец.

Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно

3. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, после чего снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть.

4. Отварные яйца и твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и перемешайте между собой.

5. Лаваш нарежьте длинными полосками одинаковой ширины. На один край каждой полоски выложите порцию грибной начинки, сверху добавьте смесь из яиц и сыра.

Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно

6. Сверните лаваш в треугольник, аккуратно складывая его по всей длине полоски.

7. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли. Каждый треугольник сначала окуните в яичную смесь, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях.

Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно

8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте треугольники с обеих сторон на среднем огне до появления равномерной золотистой корочки.

9. Подавайте готовые треугольники горячими. Они прекрасно вкусны как самостоятельное блюдо, а также хорошо сочетаются со сметанным, чесночным или творожным соусом.

Сытные треугольники из лаваша с грибами и сыром: готовятся элементарно

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