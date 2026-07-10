Если нужно быстро приготовить сытную закуску или легкий ужин, треугольники из лаваша станут отличным решением. Начинка из грибов, сыра и яиц получается нежной, а после обжаривания лаваш приобретает аппетитную хрустящую корочку. Для рецепта понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такое блюдо вкусно и в горячем виде, и после остывания.

Идея приготовления сытных треугольников из лаваша опубликована на странице sofiia.s kitchen в Instagram.

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны или другие грибы – 400 г

лук – 1 шт.

сметана – 3 ст.л.

варёные яйца – 3 шт.

твёрдый сыр – 100 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Для основы:

тонкий лаваш – 3 листа

Для панировки:

яйца – 2 шт.

панировочные сухари – по необходимости

щепотка соли растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте его на небольшом количестве растительного масла до мягкости, после чего переложите на отдельную тарелку.

2. Грибы нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сковороде до полного испарения жидкости. Затем добавьте к ним обжаренный лук, сметану, соль и черный перец.

3. Перемешайте и готовьте еще несколько минут, после чего снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть.

4. Отварные яйца и твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке и перемешайте между собой.

5. Лаваш нарежьте длинными полосками одинаковой ширины. На один край каждой полоски выложите порцию грибной начинки, сверху добавьте смесь из яиц и сыра.

6. Сверните лаваш в треугольник, аккуратно складывая его по всей длине полоски.

7. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли. Каждый треугольник сначала окуните в яичную смесь, а затем хорошо обваляйте в панировочных сухарях.

8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте треугольники с обеих сторон на среднем огне до появления равномерной золотистой корочки.

9. Подавайте готовые треугольники горячими. Они прекрасно вкусны как самостоятельное блюдо, а также хорошо сочетаются со сметанным, чесночным или творожным соусом.

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