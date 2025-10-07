Сытные трубочки из лаваша для обеда: внутри сочная курица: сочная курица
Если ищете идею для быстрого, но сытного обеда – эти трубочки из лаваша станут вашим фаворитом. Снаружи они получаются хрустящие, а внутри – нежная курица с ароматом специй и растопленным сыром. Готовятся они буквально за полчаса, выглядят аппетитно и прекрасно подходят и для домашнего обеда, и для перекуса на работе.
Идея приготовления лаваша с курицей на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш: круглый – 10 шт. (или обычный, нарезанный на порционные куски)
- куриное филе или бедро – 400 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец – по вкусу
- петрушка – 1-2 ст.л.
- сметана – 1 ст.л.
- яйца – 2-3 шт.
- панировочные сухари – 150 г
- сыр (твердый или Моцарелла) – 250 г
- масло с томатом, чесноком и базиликом – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Куриное мясо нарезать тонкими ломтиками, лук – полукольцами.
2. В сковородке разогреть ароматное масло с томатом, чесноком и базиликом.
3. Добавьте мясо и лук, приправьте солью и перцем. Жарьте 5-7 минут до готовности.
4. Переложите обжаренное мясо с луком в миску, добавьте сметану, измельченную петрушку и хорошо перемешайте.
5. Выложите начинку на лаваш, посыпьте натертым сыром и заверните в трубочку, загибая края.
6. Каждую трубочку обваляйте во взбитых яйцах и панировочных сухарях. По желанию сверху еще немного посыпьте сыром.
7. Выложите на противень и запекайте при температуре 200°C около 15 минут – до золотистой корочки.
