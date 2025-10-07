Если ищете идею для быстрого, но сытного обеда – эти трубочки из лаваша станут вашим фаворитом. Снаружи они получаются хрустящие, а внутри – нежная курица с ароматом специй и растопленным сыром. Готовятся они буквально за полчаса, выглядят аппетитно и прекрасно подходят и для домашнего обеда, и для перекуса на работе.

Идея приготовления лаваша с курицей на обед опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш: круглый – 10 шт. (или обычный, нарезанный на порционные куски)

куриное филе или бедро – 400 г

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

петрушка – 1-2 ст.л.

сметана – 1 ст.л.

яйца – 2-3 шт.

панировочные сухари – 150 г

сыр (твердый или Моцарелла) – 250 г

масло с томатом, чесноком и базиликом – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Куриное мясо нарезать тонкими ломтиками, лук – полукольцами.

2. В сковородке разогреть ароматное масло с томатом, чесноком и базиликом.

3. Добавьте мясо и лук, приправьте солью и перцем. Жарьте 5-7 минут до готовности.

4. Переложите обжаренное мясо с луком в миску, добавьте сметану, измельченную петрушку и хорошо перемешайте.

5. Выложите начинку на лаваш, посыпьте натертым сыром и заверните в трубочку, загибая края.

6. Каждую трубочку обваляйте во взбитых яйцах и панировочных сухарях. По желанию сверху еще немного посыпьте сыром.

7. Выложите на противень и запекайте при температуре 200°C около 15 минут – до золотистой корочки.

