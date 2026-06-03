Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное для всей семьи, выручают простые блюда из лаваша. Сырная начинка делает такие трубочки нежными и питательными, а румяная корочка придает особый вкус. Для приготовления понадобится минимум продуктов и совсем немного времени. Такое блюдо одинаково хорошо подходит для ужина, перекуса или даже завтрака.

Идея приготовления сытных трубочек из лаваша с сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

творог 5% – 200 г творога 200 г

лаваш – 100 г

твердый сыр – 50 г

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

специи – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Для топинга (по желанию):

желток – 1 шт.

кунжут или семена льна – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для начинки смешайте творог, яйцо и натертый на мелкой терке твердый сыр. Добавьте измельченную зелень, соль и специи по вкусу. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

2. Лаваш нарежьте одинаковыми прямоугольниками среднего размера. На край каждого куска выложите часть сырной начинки.

3. Аккуратно заверните лаваш в плотные трубочки, чтобы начинка оставалась внутри во время запекания.

4. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом.

5. По желанию смажьте трубочки взбитым желтком и посыпьте кунжутом или семенами льна. Благодаря этому корочка станет более румяной и аппетитной.

6. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте трубочки примерно 20-30 минут до золотистого цвета.

7. Готовое блюдо подавайте горячим или теплым. Оно прекрасно сочетается со свежими овощами, зеленью или легким соусом на основе сметаны.

8. Трубочки из лаваша с сыром – это удачный пример того, как из нескольких простых ингредиентов можно приготовить сытный и вкусный ужин. Рецепт не требует сложных кулинарных навыков, а результат обязательно понравится всей семье.

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