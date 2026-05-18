Быстрые закуски из лаваша давно стали одним из самых удобных вариантов для ежедневного меню. Они готовятся без сложных процессов и не требуют много времени, поэтому подходят для завтрака, перекуса или легкого ужина. Особенно популярны варианты с рыбными начинками, которые получаются сытными и одновременно нежными. Трубочки из лаваша с тунцом – именно такое блюдо, которое можно приготовить буквально за несколько минут.

Идея приготовления сытных закусочных рулетиков с тунцом опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 80 г

тунец в собственном соку – 160 г

яйца вареные – 2 шт.

твердый сыр – 40 г

сметана или греческий йогурт – 40 г

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

черный перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Вареные яйца очистите и мелко нарежьте или разомните вилкой.

2. Добавьте тунец, предварительно слив лишнюю жидкость.

3. Измельчите зелень, добавьте сметану или йогурт, посолите и хорошо перемешайте начинку до однородности.

4. Лаваш нарежьте на небольшие квадраты или прямоугольники.

5. На каждый кусочек выложите начинку, добавьте немного тертого сыра и плотно заверните в виде трубочек.

6. Разогрейте сковородку и слегка обжарьте трубочки с обеих сторон до румяной корочки. Это займет несколько минут и сделает лаваш хрустящим снаружи.

7. Готовую закуску подавайте теплой. Трубочки с тунцом хорошо сочетаются как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному меню.

