Полезный и низкокалорийный пирог можно приготовить с курицей и брокколи. Для рецепта можно использовать цельнозерновую муку, а также сделать яичную заливку. Вы справитесь с таким блюдом очень быстро. При этом, оно получится питательным и сытным.

Идея приготовления сытного пирога с курицей, брокколи и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 150 г

яйца куриные – 3 шт.

мука цельнозерновая – 50 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

филе куриное – 400 г.

брокколи – 150 г

сыр твердый – 50 г

соль – 1 ч.л.

перец черный – 0,5 ч.л.

любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, муку.

2. Добавить разрыхлитель и соль.

3. Добавить филе, брокколи, тертый сыр и специи.

4. Выложить в форму для запекания.

5. Отправить в форму для запекания на 45 минут, температура – 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: