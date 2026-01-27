Все рецепты
Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда
Полезный и низкокалорийный пирог можно приготовить с курицей и брокколи. Для рецепта можно использовать цельнозерновую муку, а также сделать яичную заливку. Вы справитесь с таким блюдом очень быстро. При этом, оно получится питательным и сытным.
Идея приготовления сытного пирога с курицей, брокколи и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 150 г
- яйца куриные – 3 шт.
- мука цельнозерновая – 50 г
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- филе куриное – 400 г.
- брокколи – 150 г
- сыр твердый – 50 г
- соль – 1 ч.л.
- перец черный – 0,5 ч.л.
- любимые специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Смешать яйца, муку.
2. Добавить разрыхлитель и соль.
3. Добавить филе, брокколи, тертый сыр и специи.
4. Выложить в форму для запекания.
5. Отправить в форму для запекания на 45 минут, температура – 180 градусов.
