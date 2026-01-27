Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
150
Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда

Полезный и низкокалорийный пирог можно приготовить с курицей и брокколи. Для рецепта можно использовать цельнозерновую муку, а также сделать яичную заливку. Вы справитесь с таким блюдом очень быстро. При этом, оно получится питательным и сытным.

Идея приготовления сытного пирога с курицей, брокколи и сыром опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда

Ингредиенты:

  • молоко – 150 г
  • яйца куриные – 3 шт.
  • мука цельнозерновая – 50 г
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • филе куриное – 400 г.
  • брокколи – 150 г
  • сыр твердый – 50 г
  • соль – 1 ч.л.
  • перец черный – 0,5 ч.л.
  • любимые специи – по желанию

Способ приготовления:

Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда

1. Смешать яйца, муку.

Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда

2. Добавить разрыхлитель и соль.

3. Добавить филе, брокколи, тертый сыр и специи.

Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда

4. Выложить в форму для запекания.

5. Отправить в форму для запекания на 45 минут, температура – 180 градусов.

Сытный белковый пирог с курицей и брокколи: делимся рецептом бюджетного и полезного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты