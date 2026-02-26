Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сытный белковый салат без майонеза: с курицей, яйцами и овощами

Очень вкусно и полезно совместить в салате курицу, яйца, а также овощи. Только не стоит добавлять майонез, как в классическом варианте. Значительно лучше использовать для заправки сметану.

Идея приготовления сытного белкового салата опубликована на странице фудблогера marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

  • филе куриное – 200 г
  • морковь – 150 г (1-2 средние шт.)
  • огурец маринованный – 150 г
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сметана 10 % – 2 ст.л. + 1 ч.л. горчицы
  • соль, черный перец, сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отвариваем в подсоленной воде, охлаждаем и разделяем руками на тонкие волокна (так салат будет намного нежнее).

2. Морковь и яйца отвариваем до готовности.

3. Морковь натираем на крупной терке.

4. У яиц отделяем белки от желтков. Белки натираем на терке, а желтки оставляем для декора.

5. Маринованные огурцы нарезаем мелким кубиком.

6. Сметану смешиваем с горчицей, солью и любимыми специями (сушеный чеснок здесь будет очень кстати).

7. Сборка (слоями):

  • 1 слой: куриное филе + сеточка из сметаны.
  • 2 слой: маринованные огурцы, смешанные с морковью (или выложить отдельно: сначала огурец, потом морковь) + сеточка из сметаны.
  • 3 слой: тертый белок + остатки сметаны.

8. Сверху щедро посыпаем салат тертым желтком. Даем салату настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.

