Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
714
Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

Вместо привычного теста для пирога можно использовать рисовую бумагу. Ее нужно замочить в яичной массе, чтобы придать мягкость и эластичность. Затем останется выложить сытную начинку и поместить все в духовку.

Идея приготовления рисового пирога с грибами на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

Ингредиенты для основы:

  • рисовая бумага – 5 листов
  • яйца – 1 шт.
  • мед – 1 ст.л.
  • молоко – 2 ст.л.
  • растопленное масло – 25 г

Ингредиенты для начинки:

  • грибы – 350 г
  • моцарелла – 150 г
  • яйца – 1 шт.
  • зелёный лук
  • сыр – 50 г

Способ приготовления:

Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

1. Грибы нарезать на кусочки.

2. Обжарить с добавлением специй и зеленого лука.

3. На тарелку разбить яйцо, перемешать.

Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

4. Добавить мед, молоко, растопленное масло.

5. Замочить каждый рисовый лист в смеси на 20-30 секунд.

Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

6. Выложить в смазанную форму корзиной.

Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

7. Выложить натертый сыр, добавить грибы.

Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

8. Полить сверху яйцом и добавить снова немного натертого сыра.

Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста

9. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов до корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты