Сытный грибной пирог для ужина: из чего сделать основу вместо привычного теста
Вместо привычного теста для пирога можно использовать рисовую бумагу. Ее нужно замочить в яичной массе, чтобы придать мягкость и эластичность. Затем останется выложить сытную начинку и поместить все в духовку.
Идея приготовления рисового пирога с грибами на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram.
Ингредиенты для основы:
- рисовая бумага – 5 листов
- яйца – 1 шт.
- мед – 1 ст.л.
- молоко – 2 ст.л.
- растопленное масло – 25 г
Ингредиенты для начинки:
- грибы – 350 г
- моцарелла – 150 г
- яйца – 1 шт.
- зелёный лук
- сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Грибы нарезать на кусочки.
2. Обжарить с добавлением специй и зеленого лука.
3. На тарелку разбить яйцо, перемешать.
4. Добавить мед, молоко, растопленное масло.
5. Замочить каждый рисовый лист в смеси на 20-30 секунд.
6. Выложить в смазанную форму корзиной.
7. Выложить натертый сыр, добавить грибы.
8. Полить сверху яйцом и добавить снова немного натертого сыра.
9. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов до корочки.
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