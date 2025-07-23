Вместо привычного теста для пирога можно использовать рисовую бумагу. Ее нужно замочить в яичной массе, чтобы придать мягкость и эластичность. Затем останется выложить сытную начинку и поместить все в духовку.

Идея приготовления рисового пирога с грибами на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты для основы:

рисовая бумага – 5 листов

яйца – 1 шт.

мед – 1 ст.л.

молоко – 2 ст.л.

растопленное масло – 25 г

Ингредиенты для начинки:

грибы – 350 г

моцарелла – 150 г

яйца – 1 шт.

зелёный лук

сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Грибы нарезать на кусочки.

2. Обжарить с добавлением специй и зеленого лука.

3. На тарелку разбить яйцо, перемешать.

4. Добавить мед, молоко, растопленное масло.

5. Замочить каждый рисовый лист в смеси на 20-30 секунд.

6. Выложить в смазанную форму корзиной.

7. Выложить натертый сыр, добавить грибы.

8. Полить сверху яйцом и добавить снова немного натертого сыра.

9. Запекать 20 минут при температуре 180 градусов до корочки.

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