Сытный и полезный салат с телятиной: понравится даже детям

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Телятина – очень вкусный вид мяса, который содержит больше калия, натрия, фосфора и витаминов группы В, чем например говядина. Также это мясо является щедрым источником белка и токоферола, который улучшает состояние слизистых оболочек и ускоряет процесс заживления кожи. Стоит отметить, что телятина это еще и постный продукт, который можно добавлять в супы, салаты, делать из него паштеты. 

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Полезная телятина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата с овощами, телятиной и луком. 

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • отварное мясо (телятина) – 400-450 г
  • перец желтый болгарский – 1 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • огурец – 2 шт. 
  • красный лук – 1/2 шт.
  • горошек – 1/2 банки
  • асник – 2-3 зуб. 
  • петрушка небольшой пучок
  • соевый соус – 50 мл
  • масло
  • соль
  • перец черный молотый

Способ приготовления: 

1. Отвариваем мясо до готовности. Нарезаем соломкой и выкладываем в миску. Далее выкладываем нарезанные соломкой помидоры, огурчики, болгарский перец, лук красный и горошек.

Ингредиенты для салата

2. Заправлять салатик будем петрушкой мелконарезанной, натертым чесноком, соевым соусом, солим и перчим по вкусу.

Приготовление блюда

3. Масло прогреваем до горячего состояния и поливаем салат. Перемешиваем и можно есть!

Готовый салат

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