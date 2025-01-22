Сытный и полезный салат с телятиной: понравится даже детям
Телятина – очень вкусный вид мяса, который содержит больше калия, натрия, фосфора и витаминов группы В, чем например говядина. Также это мясо является щедрым источником белка и токоферола, который улучшает состояние слизистых оболочек и ускоряет процесс заживления кожи. Стоит отметить, что телятина это еще и постный продукт, который можно добавлять в супы, салаты, делать из него паштеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата с овощами, телятиной и луком.
Ингредиенты:
- отварное мясо (телятина) – 400-450 г
- перец желтый болгарский – 1 шт.
- помидор – 2 шт.
- огурец – 2 шт.
- красный лук – 1/2 шт.
- горошек – 1/2 банки
- асник – 2-3 зуб.
- петрушка небольшой пучок
- соевый соус – 50 мл
- масло
- соль
- перец черный молотый
Способ приготовления:
1. Отвариваем мясо до готовности. Нарезаем соломкой и выкладываем в миску. Далее выкладываем нарезанные соломкой помидоры, огурчики, болгарский перец, лук красный и горошек.
2. Заправлять салатик будем петрушкой мелконарезанной, натертым чесноком, соевым соусом, солим и перчим по вкусу.
3. Масло прогреваем до горячего состояния и поливаем салат. Перемешиваем и можно есть!
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