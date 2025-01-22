Телятина – очень вкусный вид мяса, который содержит больше калия, натрия, фосфора и витаминов группы В, чем например говядина. Также это мясо является щедрым источником белка и токоферола, который улучшает состояние слизистых оболочек и ускоряет процесс заживления кожи. Стоит отметить, что телятина это еще и постный продукт, который можно добавлять в супы, салаты, делать из него паштеты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного салата с овощами, телятиной и луком.

Ингредиенты:

отварное мясо (телятина) – 400-450 г

перец желтый болгарский – 1 шт.

помидор – 2 шт.

огурец – 2 шт.

красный лук – 1/2 шт.

горошек – 1/2 банки

асник – 2-3 зуб.

петрушка небольшой пучок

соевый соус – 50 мл

масло

соль

перец черный молотый

Способ приготовления:

1. Отвариваем мясо до готовности. Нарезаем соломкой и выкладываем в миску. Далее выкладываем нарезанные соломкой помидоры, огурчики, болгарский перец, лук красный и горошек.

2. Заправлять салатик будем петрушкой мелконарезанной, натертым чесноком, соевым соусом, солим и перчим по вкусу.

3. Масло прогреваем до горячего состояния и поливаем салат. Перемешиваем и можно есть!

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