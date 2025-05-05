Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

Кабачок – очень универсальный и бюджетный овощ, из которого можно готовить совершенно разнообразные блюда. Если вам нужно накормить обедом большую семью, произведите сытный кабачковый рулет. В основе овощное тесто, а внутри сочная начинка из грибов и помидоров.

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Идея приготовления сытного кабачкового рулета на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Потребуется минимум ингредиентов.

Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука с горкой – 4 ст.л.
  • сода – 1/3 ч.л.
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

  • плавленые сырки – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • сметана – 4 ст.л. (майонеза/крем-сыра)
  • томаты – 2 шт.
  • шампиньоны – 3-4 шт.
  • укроп, соль.

Способ приготовления:

Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

1. Натереть кабачки на большой терке.

2. Добавить 1/2 ч.л. соли и оставить на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.

Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

3. Взболтать яйца, добавить сметану, взболтать.

4. Добавить отжатый кабачок.

Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

5. Добавить муку, 1/3 ч.л. соды и перемешать тесто.

6. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто и равномерно его распределить.

Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

7. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

8. Вынуть противень из духовки и сразу пергамент с тестом.

Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

9. Переложить на поверхность, под низ положить силиконовый коврик или дощечки, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.

10. Для начинки смешать натертые творожки, натертый чеснок, укроп, соль.

Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты

11. Томаты нарезать, грибы нарезать и поджарить.

12. Остывшее кабачковое тесто смазать творожной начинкой, выложить томаты и грибы.

13. Скрутить и положить в холодильник на 1-2 часа.

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