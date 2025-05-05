Сытный кабачковый рулет для обеда: готовится за считанные минуты
Кабачок – очень универсальный и бюджетный овощ, из которого можно готовить совершенно разнообразные блюда. Если вам нужно накормить обедом большую семью, произведите сытный кабачковый рулет. В основе овощное тесто, а внутри сочная начинка из грибов и помидоров.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Потребуется минимум ингредиентов.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- яйца – 3 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- мука с горкой – 4 ст.л.
- сода – 1/3 ч.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- сметана – 4 ст.л. (майонеза/крем-сыра)
- томаты – 2 шт.
- шампиньоны – 3-4 шт.
- укроп, соль.
Способ приготовления:
1. Натереть кабачки на большой терке.
2. Добавить 1/2 ч.л. соли и оставить на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.
3. Взболтать яйца, добавить сметану, взболтать.
4. Добавить отжатый кабачок.
5. Добавить муку, 1/3 ч.л. соды и перемешать тесто.
6. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто и равномерно его распределить.
7. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.
8. Вынуть противень из духовки и сразу пергамент с тестом.
9. Переложить на поверхность, под низ положить силиконовый коврик или дощечки, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.
10. Для начинки смешать натертые творожки, натертый чеснок, укроп, соль.
11. Томаты нарезать, грибы нарезать и поджарить.
12. Остывшее кабачковое тесто смазать творожной начинкой, выложить томаты и грибы.
13. Скрутить и положить в холодильник на 1-2 часа.
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