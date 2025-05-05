Кабачок – очень универсальный и бюджетный овощ, из которого можно готовить совершенно разнообразные блюда. Если вам нужно накормить обедом большую семью, произведите сытный кабачковый рулет. В основе овощное тесто, а внутри сочная начинка из грибов и помидоров.

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Идея приготовления сытного кабачкового рулета на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Потребуется минимум ингредиентов.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 3 шт.

сметана – 2 ст.л.

мука с горкой – 4 ст.л.

сода – 1/3 ч.л.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

сметана – 4 ст.л. (майонеза/крем-сыра)

томаты – 2 шт.

шампиньоны – 3-4 шт.

укроп, соль.

Способ приготовления:

1. Натереть кабачки на большой терке.

2. Добавить 1/2 ч.л. соли и оставить на 10 минут, чтобы кабачки пустили сок.

3. Взболтать яйца, добавить сметану, взболтать.

4. Добавить отжатый кабачок.

5. Добавить муку, 1/3 ч.л. соды и перемешать тесто.

6. На противень, застеленный пергаментом, вылить тесто и равномерно его распределить.

7. Выпекать при температуре 200 градусов 30 минут.

8. Вынуть противень из духовки и сразу пергамент с тестом.

9. Переложить на поверхность, под низ положить силиконовый коврик или дощечки, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.

10. Для начинки смешать натертые творожки, натертый чеснок, укроп, соль.

11. Томаты нарезать, грибы нарезать и поджарить.

12. Остывшее кабачковое тесто смазать творожной начинкой, выложить томаты и грибы.

13. Скрутить и положить в холодильник на 1-2 часа.

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