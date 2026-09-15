Сытный кабачковый рулет с начинкой: идеальный вариант блюда для перекуса

Рулет из кабачка можно приготовить из простых продуктов, которые часто есть в холодильнике. Для теста понадобятся кабачок, яйца и немного муки, а начинка состоит из куриной ветчины, йогурта, помидора и зелени. Блюдо запекается в духовке, а затем нарезается на порционные кусочки. Такой рулет удобно подавать в качестве перекуса или легкой закуски.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 350 г

куриные яйца – 2 шт.

мука – 25 г

куриная ветчина – 80 г

натуральный йогурт – 50 г

помидор – 1 шт. или 80 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок нужно помыть, натереть на терке и посолить. Оставить его на несколько минут, чтобы овощ пустил сок, после чего хорошо отжать жидкость.

2. В кабачковую массу добавить яйца, муку и специи. Всё тщательно перемешать до однородной консистенции.

3. Противень застелить пергаментом. Выложить кабачковую смесь ровным слоем и распределить по поверхности.

4. Основу для рулета нужно выпекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 15–20 минут. Она должна схватиться и оставаться гибкой, чтобы её можно было свернуть.

5. Готовую кабачковую основу немного остудить. Затем смазать ее натуральным йогуртом.

6. Куриную ветчину нарезать тонкими кусочками, помидор — ломтиками, а зелень — мелко. Выложить всё на кабачковую основу.

7. Аккуратно и плотно свернуть рулет, после чего нарезать его на порционные кусочки.

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