Сытный кабачковый рулет в духовке: как приготовить бюджетное блюдо

Кабачковый рулет – это блюдо, которое сочетает доступность, сытность и нежный вкус. Оно готовится из простых ингредиентов, не требует сложных кулинарных навыков и может стать отличной идеей для семейного ужина. Благодаря использованию сыра рулет получается нежным, а мясная начинка делает его питательным и аппетитным. Такой вариант особенно удобен для тех, кто ищет бюджетные, но при этом оригинальные блюда.

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера miroslavakrutii в Instagram.

Ингредиенты для коржа:

  • творог домашний – 400 г
  • яйца – 5 шт.
  • крахмал – 3 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • перец – по вкусу
  • шпинат (по желанию) – 50 г
  • масло — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • свинина – 400 г
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 3 зубчика
  • соль, перец, сухая аджика – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для коржа измельчите в блендере до однородной массы.

2. Выложите тесто в форму размером примерно 30×40 см, застеленную качественным пергаментом.

3. Выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут, пока корж схватится, но не пересушите его, чтобы он остался нежным.

4. Переложите основу с пергаментом на доску и дайте немного остыть.

5. Для начинки мясо, лук и чеснок также измельчите в блендере, добавьте специи и немного холодной воды для более мягкой текстуры.

6. Выложите массу на теплый сырный корж, постепенно снимая пергамент и сворачивая все в рулет. Заверните его обратно в пергамент, положите швом вниз и запекайте при 180 °C еще 35 минут.

7. Готовый рулет оставьте под накрытием остыть, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Он легко нарезается и сохраняет форму. Блюдо получается нежным и сытным, а вкус специй можно регулировать по собственным предпочтениям.

