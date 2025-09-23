Сытный кабачковый рулет в духовке: как приготовить бюджетное блюдо
Кабачковый рулет – это блюдо, которое сочетает доступность, сытность и нежный вкус. Оно готовится из простых ингредиентов, не требует сложных кулинарных навыков и может стать отличной идеей для семейного ужина. Благодаря использованию сыра рулет получается нежным, а мясная начинка делает его питательным и аппетитным. Такой вариант особенно удобен для тех, кто ищет бюджетные, но при этом оригинальные блюда.
Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера miroslavakrutii в Instagram.
Ингредиенты для коржа:
- творог домашний – 400 г
- яйца – 5 шт.
- крахмал – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- перец – по вкусу
- шпинат (по желанию) – 50 г
- масло — 3 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- свинина – 400 г
- лук – 2 шт.
- чеснок – 3 зубчика
- соль, перец, сухая аджика – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для коржа измельчите в блендере до однородной массы.
2. Выложите тесто в форму размером примерно 30×40 см, застеленную качественным пергаментом.
3. Выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут, пока корж схватится, но не пересушите его, чтобы он остался нежным.
4. Переложите основу с пергаментом на доску и дайте немного остыть.
5. Для начинки мясо, лук и чеснок также измельчите в блендере, добавьте специи и немного холодной воды для более мягкой текстуры.
6. Выложите массу на теплый сырный корж, постепенно снимая пергамент и сворачивая все в рулет. Заверните его обратно в пергамент, положите швом вниз и запекайте при 180 °C еще 35 минут.
7. Готовый рулет оставьте под накрытием остыть, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Он легко нарезается и сохраняет форму. Блюдо получается нежным и сытным, а вкус специй можно регулировать по собственным предпочтениям.
