Кабачковый рулет – это блюдо, которое сочетает доступность, сытность и нежный вкус. Оно готовится из простых ингредиентов, не требует сложных кулинарных навыков и может стать отличной идеей для семейного ужина. Благодаря использованию сыра рулет получается нежным, а мясная начинка делает его питательным и аппетитным. Такой вариант особенно удобен для тех, кто ищет бюджетные, но при этом оригинальные блюда.

Видео дня

Идея приготовления сытного кабачкового рулета опубликована на странице фудблогера miroslavakrutii в Instagram.

Ингредиенты для коржа:

творог домашний – 400 г

яйца – 5 шт.

крахмал – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

перец – по вкусу

шпинат (по желанию) – 50 г

масло — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

свинина – 400 г

лук – 2 шт.

чеснок – 3 зубчика

соль, перец, сухая аджика – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для коржа измельчите в блендере до однородной массы.

2. Выложите тесто в форму размером примерно 30×40 см, застеленную качественным пергаментом.

3. Выпекайте при температуре 180 °C около 15 минут, пока корж схватится, но не пересушите его, чтобы он остался нежным.

4. Переложите основу с пергаментом на доску и дайте немного остыть.

5. Для начинки мясо, лук и чеснок также измельчите в блендере, добавьте специи и немного холодной воды для более мягкой текстуры.

6. Выложите массу на теплый сырный корж, постепенно снимая пергамент и сворачивая все в рулет. Заверните его обратно в пергамент, положите швом вниз и запекайте при 180 °C еще 35 минут.

7. Готовый рулет оставьте под накрытием остыть, а затем поставьте в холодильник на несколько часов. Он легко нарезается и сохраняет форму. Блюдо получается нежным и сытным, а вкус специй можно регулировать по собственным предпочтениям.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: