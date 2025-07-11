Кабачковый торт – одно из самых популярных блюд лета. Такой кулинарный шедевр прекрасно подходит для праздничного стола и просто для сытного обеда. Внутрь вкусно положить скоовитые домашние помидоры, а также нежный чесночный соус, который добавит пикантности.

Идея приготовления сытного кабачкового торта на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 4 шт.

яйца – 3 шт.

соль, перец и любимые специи

сметана – 75 г

зелень

мука – 135 г муки

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 5 шт.

крем-сыр – 200 г

сметана – 200 г

чеснок – 3-4 зубчика

соль, перец и любимые специи

зелень – по желанию

помидоры – 400 г

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть на крупной терке.

2. Посолить, перемешать и оставить на 15 минут.

2. Отдельно соединить яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку.

3. Хорошо отжать кабачки от лишней влаги и добавить в тесто.

4. Тщательно перемешать и жарить 8 тоненьких лепешек на хорошо разогретой сквооридке с маслом на среднем огне.

5. Дать остыть. ⠀

6. Для начинки плавленый сыр натереть на мелкой терке и соединить с крем-сыром, сметаной, чесноком, специями и зеленью. ⠀

7. Собрать торт по принципу корж, крем, нарезанные помидоры и так до самого конца.

8. Убрать в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

9. Украсить сметаной, микрогрином и помидорами черри.

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