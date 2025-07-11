Сытный кабачковый торт для обеда: делимся самым удачным рецептом
Кабачковый торт – одно из самых популярных блюд лета. Такой кулинарный шедевр прекрасно подходит для праздничного стола и просто для сытного обеда. Внутрь вкусно положить скоовитые домашние помидоры, а также нежный чесночный соус, который добавит пикантности.
Идея приготовления сытного кабачкового торта на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 4 шт.
- яйца – 3 шт.
- соль, перец и любимые специи
- сметана – 75 г
- зелень
- мука – 135 г муки
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 5 шт.
- крем-сыр – 200 г
- сметана – 200 г
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль, перец и любимые специи
- зелень – по желанию
- помидоры – 400 г
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть на крупной терке.
2. Посолить, перемешать и оставить на 15 минут.
2. Отдельно соединить яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку.
3. Хорошо отжать кабачки от лишней влаги и добавить в тесто.
4. Тщательно перемешать и жарить 8 тоненьких лепешек на хорошо разогретой сквооридке с маслом на среднем огне.
5. Дать остыть. ⠀
6. Для начинки плавленый сыр натереть на мелкой терке и соединить с крем-сыром, сметаной, чесноком, специями и зеленью. ⠀
7. Собрать торт по принципу корж, крем, нарезанные помидоры и так до самого конца.
8. Убрать в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
9. Украсить сметаной, микрогрином и помидорами черри.
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