Жульен с курицей и грибами – идеальное блюдо для сытного обеда. В основе такого кулинарного шедевра обычное картофельное пюре. Добавьте внутрь сочную начинку и просто поставьте все в духовку до готовности.

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Идея приготовления сытного картофельного жульена с грибами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Выйдет очень вкусно, если сверху добавить много натертого сыра.

Ингредиенты для теста:

отварной картофель – 500 г

яйца

мука – 150 г

оливковое масло – 1 ст.л.

соль

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны – 300 г

курица – 500 г

лук – 1 шт.

специи

Для заливки:

сливки – 300 г

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Замесить картофельное тесто.

2. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в холодильник.

3. В это время обжарить со специями мелко нарезанный лук, шампиньоны и курицу. Или курицу отварите и порвите на волокна.

4. Смешать заливку – кулинарные сливки, яйца и специи.

5. В разъемной форме влажными руками сформовать из теста корзину, наполнить начинкой, добавить заливку.

6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут.

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