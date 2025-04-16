Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед
Жульен с курицей и грибами – идеальное блюдо для сытного обеда. В основе такого кулинарного шедевра обычное картофельное пюре. Добавьте внутрь сочную начинку и просто поставьте все в духовку до готовности.
Идея приготовления сытного картофельного жульена с грибами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Выйдет очень вкусно, если сверху добавить много натертого сыра.
Ингредиенты для теста:
- отварной картофель – 500 г
- яйца
- мука – 150 г
- оливковое масло – 1 ст.л.
- соль
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны – 300 г
- курица – 500 г
- лук – 1 шт.
- специи
Для заливки:
- сливки – 300 г
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Замесить картофельное тесто.
2. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в холодильник.
3. В это время обжарить со специями мелко нарезанный лук, шампиньоны и курицу. Или курицу отварите и порвите на волокна.
4. Смешать заливку – кулинарные сливки, яйца и специи.
5. В разъемной форме влажными руками сформовать из теста корзину, наполнить начинкой, добавить заливку.
6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут.
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