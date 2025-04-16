Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

Жульен с курицей и грибами – идеальное блюдо для сытного обеда. В основе такого кулинарного шедевра обычное картофельное пюре. Добавьте внутрь сочную начинку и просто поставьте все в духовку до готовности.

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Идея приготовления сытного картофельного жульена с грибами опубликована на странице фудблогера Елены Карпюк (alionakarpiuk) в Instagram. Выйдет очень вкусно, если сверху добавить много натертого сыра.

Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

Ингредиенты для теста:

  • отварной картофель – 500 г
  • яйца
  • мука – 150 г
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • соль

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны – 300 г
  • курица – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • специи

Для заливки:

  • сливки – 300 г
  • твердый сыр

Способ приготовления:

Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

1. Замесить картофельное тесто.

2. Накрыть пленкой и поставить на 15 минут в холодильник.

Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

3. В это время обжарить со специями мелко нарезанный лук, шампиньоны и курицу. Или курицу отварите и порвите на волокна.

Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

4. Смешать заливку – кулинарные сливки, яйца и специи.

Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

5. В разъемной форме влажными руками сформовать из теста корзину, наполнить начинкой, добавить заливку.

Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

6. Поставить в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут.

Сытный картофельный жульен с грибами: обязательно приготовьте на обед

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