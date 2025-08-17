Сытный киш с курицей и грибами для обеда или ужина: как приготовить удачное песочное тесто
Киш – один из самых простых вариантов простого пирога для семьи. В основе такой выпечки песочное тесто, которое элементарно готовится и быстро выпекается. Нужно лишь добавить сочную начинку и поместить все в духовку.
Как приготовить сытный киш с курицей и грибами рассказала Кристина с ником krissti.novak в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- масло сливочное – 125 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – 0,5 ч.л.
- вода холодная – 3 ст.л.
- куриное филе – 400-500 г
- грибы – 300 г
- твердый сыр – 150 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 200 г
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль, натертое холодное масло и перетереть до однородности.
2. Добавить яйцо, воду и быстро замесить тесто.
3. Завернуть его в пищевую пленку и отправить на час в холодильник.
4. Куриное филе и грибы нарезать и обжарить.
5. Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сформировать бортики. Выложить начинку.
6. Залить все взбитыми яйцами со сметаной.
7. Выпекать киш при температуре 180 градусов примерно 40 минут.
8. Достать, посыпать сыром и выпекать еще 10 минут.
9. Дать остыть и можно подавать.
