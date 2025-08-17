Сытный киш с курицей и грибами для обеда или ужина: как приготовить удачное песочное тесто

Киш – один из самых простых вариантов простого пирога для семьи. В основе такой выпечки песочное тесто, которое элементарно готовится и быстро выпекается. Нужно лишь добавить сочную начинку и поместить все в духовку.

Как приготовить сытный киш с курицей и грибами рассказала Кристина с ником krissti.novak в Instagram.

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • масло сливочное – 125 г
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • вода холодная – 3 ст.л.
  • куриное филе – 400-500 г
  • грибы – 300 г
  • твердый сыр – 150 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 200 г

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль, натертое холодное масло и перетереть до однородности.

2. Добавить яйцо, воду и быстро замесить тесто.

3. Завернуть его в пищевую пленку и отправить на час в холодильник.

4. Куриное филе и грибы нарезать и обжарить.

5. Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сформировать бортики. Выложить начинку.

6. Залить все взбитыми яйцами со сметаной.

7. Выпекать киш при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

8. Достать, посыпать сыром и выпекать еще 10 минут.

9. Дать остыть и можно подавать.

