Киш – один из самых простых вариантов простого пирога для семьи. В основе такой выпечки песочное тесто, которое элементарно готовится и быстро выпекается. Нужно лишь добавить сочную начинку и поместить все в духовку.

Как приготовить сытный киш с курицей и грибами рассказала Кристина с ником krissti.novak в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 250 г

масло сливочное – 125 г

яйцо – 1 шт.

соль – 0,5 ч.л.

вода холодная – 3 ст.л.

куриное филе – 400-500 г

грибы – 300 г

твердый сыр – 150 г

яйца – 3 шт.

сметана – 200 г

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль, натертое холодное масло и перетереть до однородности.

2. Добавить яйцо, воду и быстро замесить тесто.

3. Завернуть его в пищевую пленку и отправить на час в холодильник.

4. Куриное филе и грибы нарезать и обжарить.

5. Тесто раскатать в пласт, перенести в форму, сформировать бортики. Выложить начинку.

6. Залить все взбитыми яйцами со сметаной.

7. Выпекать киш при температуре 180 градусов примерно 40 минут.

8. Достать, посыпать сыром и выпекать еще 10 минут.

9. Дать остыть и можно подавать.

