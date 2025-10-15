Киш с тыквой и сыром – это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить даже в будний день. Оно сочетает нежное тесто, сочную начинку из тыквы, курицы и ароматный сыр. Такой пирог отлично подходит для сытного обеда. Готовится он несложно, а результат выглядит празднично и аппетитно.

Видео дня

Как приготовить сытный киш с тыквой и сыром на обед рассказала фудблогер nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста (на форму 20-24 см):

мука – 200 г

сливочное масло – 100 г

яйцо – 1 шт.

холодная вода – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

куриное филе – 350 г

тыква – 350 г

вяленые томаты – 100 г

сыр (моцарелла или другой) – 100 г

помидоры черри – горсть

оливковое масло, специи – по вкусу

Ингредиенты для заливки:

яйца – 4 шт.

сливки 15-20% – 250 мл.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миске смешайте муку с солью, добавьте нарезанное холодное масло и перетрите до крошки.

2. Вбейте яйцо, добавьте воду, быстро замесите тесто.

3. Заверните в пленку и охладите в холодильнике 30 минут.

4. Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Слегка полейте маслом, посолите и запекайте 25 минут при 200°C.

5. Курицу нарежьте, приправьте специями и обжарьте до готовности.

6. Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками. На дно выложите тыкву, курицу, вяленые томаты и натертый сыр.

7. Взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Вылейте смесь поверх начинки, украсьте половинками черри.

8. Готовьте при температуре 180 градусов 40-50 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: