Сытный киш с тыквой и сыром на обед: осенний рецепт для семейных посиделок
Киш с тыквой и сыром – это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить даже в будний день. Оно сочетает нежное тесто, сочную начинку из тыквы, курицы и ароматный сыр. Такой пирог отлично подходит для сытного обеда. Готовится он несложно, а результат выглядит празднично и аппетитно.
Как приготовить сытный киш с тыквой и сыром на обед рассказала фудблогер nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста (на форму 20-24 см):
- мука – 200 г
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- холодная вода – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- куриное филе – 350 г
- тыква – 350 г
- вяленые томаты – 100 г
- сыр (моцарелла или другой) – 100 г
- помидоры черри – горсть
- оливковое масло, специи – по вкусу
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 4 шт.
- сливки 15-20% – 250 мл.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миске смешайте муку с солью, добавьте нарезанное холодное масло и перетрите до крошки.
2. Вбейте яйцо, добавьте воду, быстро замесите тесто.
3. Заверните в пленку и охладите в холодильнике 30 минут.
4. Тыкву очистите и нарежьте кубиками. Слегка полейте маслом, посолите и запекайте 25 минут при 200°C.
5. Курицу нарежьте, приправьте специями и обжарьте до готовности.
6. Раскатайте тесто, выложите в форму с бортиками. На дно выложите тыкву, курицу, вяленые томаты и натертый сыр.
7. Взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец. Вылейте смесь поверх начинки, украсьте половинками черри.
8. Готовьте при температуре 180 градусов 40-50 минут до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: