Лаваш – универсальный продукт, из которого можно приготовить разнообразные блюда. Просто заверните в такую основу начинку и пожарьте сформированные изделия на сковородке. Сверху обязательно добавьте много сыра.

Идея приготовления хрустящего лаваша с куриной начинкой опубликована на странице фудблогера miaka.alena в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 250 г

лаваш тонкий (круглый) – 3-4 листа

болгарский перец – ½ желтого + ½ красного (или 1 целый)

кукуруза – 80-100 г

лук – 1 шт.

кетчуп – 2-3 ст.л.

моцарелла для пиццы – по вкусу

соль, перец, паприка – по вкусу

масло или сливочное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. На разогретой сковородке обжарить куриный фарш до изменения цвета.

2. Добавить мелко нарезанный лук и готовить 2-3 минуты.

3. Добавить перец, кукурузу, специи и кетчуп, перемешать и прогреть еще несколько минут.

4. Снять начинку с огня и дать ей немного остыть.

5. Круглый лаваш разрезать пополам.

6. Каждую половинку быстро погрузить в воду на несколько секунд, чтобы лаваш стал мягким.

7. Выложить начинку, добавить моцареллу и завернуть треугольником.

8. Запекай при 180–190°C 12–15 минут до румяной, хрустящей корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: