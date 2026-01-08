Сытный лаваш с начинкой за 15 минут: делимся элементарным рецептом
Лаваш – универсальный продукт, из которого можно приготовить разнообразные блюда. Просто заверните в такую основу начинку и пожарьте сформированные изделия на сковородке. Сверху обязательно добавьте много сыра.
Идея приготовления хрустящего лаваша с куриной начинкой опубликована на странице фудблогера miaka.alena в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 250 г
- лаваш тонкий (круглый) – 3-4 листа
- болгарский перец – ½ желтого + ½ красного (или 1 целый)
- кукуруза – 80-100 г
- лук – 1 шт.
- кетчуп – 2-3 ст.л.
- моцарелла для пиццы – по вкусу
- соль, перец, паприка – по вкусу
- масло или сливочное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. На разогретой сковородке обжарить куриный фарш до изменения цвета.
2. Добавить мелко нарезанный лук и готовить 2-3 минуты.
3. Добавить перец, кукурузу, специи и кетчуп, перемешать и прогреть еще несколько минут.
4. Снять начинку с огня и дать ей немного остыть.
5. Круглый лаваш разрезать пополам.
6. Каждую половинку быстро погрузить в воду на несколько секунд, чтобы лаваш стал мягким.
7. Выложить начинку, добавить моцареллу и завернуть треугольником.
8. Запекай при 180–190°C 12–15 минут до румяной, хрустящей корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: