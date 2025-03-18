Если у вас есть немного фарша и тесто фило – сытному ужину быть. Вам не придется ничего вымешивать и лепить, что значительно сэкономит время. При этом у вас получится вкусный пирог, которого точно хватит на всю семью.

Видео дня

Идея приготовления сытного мясного пирога для ужина опубликована на странице нутрициолога Екатерины Мокренко (katerina.mokrenko) в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

тесто фило

лук – 1 шт.

яйца

сыр

масло сливочное

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить лук, соль и специи по вкусу.

2. Растопить сливочное масло.

3. Натереть творог.

3. Лист тесто фило выложить на смазанную сливочным маслом форму, затем фарш, и так поочередно.

4. Каждый лист тесто фило смазать маслом.

5. В последние 3 слоя добавить натертый сыр.

6. Верх пирога смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

7. Выпекать 40-50 минут при температуре 190 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: