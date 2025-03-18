Сытный мясной пирог для ужина: готовится на скорую руку
Если у вас есть немного фарша и тесто фило – сытному ужину быть. Вам не придется ничего вымешивать и лепить, что значительно сэкономит время. При этом у вас получится вкусный пирог, которого точно хватит на всю семью.
Идея приготовления сытного мясного пирога для ужина опубликована на странице нутрициолога Екатерины Мокренко (katerina.mokrenko) в Instagram. Потребуется всего несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- тесто фило
- лук – 1 шт.
- яйца
- сыр
- масло сливочное
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить лук, соль и специи по вкусу.
2. Растопить сливочное масло.
3. Натереть творог.
3. Лист тесто фило выложить на смазанную сливочным маслом форму, затем фарш, и так поочередно.
4. Каждый лист тесто фило смазать маслом.
5. В последние 3 слоя добавить натертый сыр.
6. Верх пирога смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
7. Выпекать 40-50 минут при температуре 190 градусов.
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