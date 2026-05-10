Сытный омлет-ролл на скорую руку: подойдет на любой случай
Когда нет времени долго стоять у плиты, выручают простые и быстрые блюда из доступных продуктов. Омлет-ролл – именно такой вариант: сытный, нежный и очень удобный для завтрака, перекуса или легкого ужина. Для начинки можно использовать слабосоленую рыбу, свежий огурец и сливочный сыр. Блюдо готовится буквально за несколько минут, а выглядит эффектно и аппетитно.
Идея приготовления сытного омлета в виде ролла опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 ст. л.
- огурец – примерно 80 г
- слабосоленая рыба – примерно 50 г
- сливочный сыр – 20 г
- масло – для жарки для жарки
- кунжут – по желанию
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца разбейте в миску, добавьте молоко и щепотку соли. Хорошо взбейте вилкой или венчиком до однородной массы.
2. Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла.
3. Вылейте яичную смесь и приготовьте тонкий омлет на умеренном огне. Осторожно переверните его и поджарьте с другой стороны еще несколько секунд.
4. Готовый омлет переложите на доску или тарелку. Смажьте поверхность сливочным сыром.
5. Огурец нарежьте тонкой соломкой, а рыбу – небольшими кусочками.
6. Выложите начинку равномерно по всей поверхности.
7. Аккуратно заверните омлет в плотный рулет. По желанию посыпьте кунжутом и нарежьте порционными кусочками перед подачей.
