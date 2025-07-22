Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка
Картофельный пирог с грибами – сытное блюдо для всей семьи. В таком рецепте нет теста. Вместо него возьмите обычную отварную картошку и сделайте из нее основу с помощью стакана.
Идея приготовления сытного пирога с грибами опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 800 г
- грибы – 350-400 г (можно использовать лисички)
- сливочное масло – 20 г
- чеснок – 1 зубчик
- масло – 2-3 ст.л.+ специи для картофеля 2-3 ст.л.+ специи для картофеля
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 3 шт.
- сливки 15-20 % – 200 мл.
- соль – 1-2 ч.л.
- перец – щепотка
- пармезан – 50 г
- зелень
Способ приготовления:
1. Картофель предварительно тщательно помыть и отварить до готовности.
2. Переложить в форму, застеленную пергаментом.
3. Размять стаканом или любой удобной плоской формой и сформировать основу и бортики пирога.
4. Сбрызнуть маслом, посыпать специями и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут.
5. Лисички предварительно очень хорошо промыть.
6. На сковородке растопить кусочек масла, добавить чеснок и обжарить минуту.
7. Выложить лисички, обжарить 10-15 минут и в конце заправить специями.
8. Вынуть лисички и на той же сковородке несколько минут обжарить одну луковицу.
9. Для заливки смешать все необходимые ингредиенты.
10. На запеченную картофельную основу выложить обжаренный лук, далее грибы и добавить заливку.
11. Поставить в духовку при температуре 180 градусов 40-45 минут.
12. За 10 минут до конца приготовления можно посыпать натертым сыром (немного посыпать моцареллой).
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