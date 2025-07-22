Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

Картофельный пирог с грибами – сытное блюдо для всей семьи. В таком рецепте нет теста. Вместо него возьмите обычную отварную картошку и сделайте из нее основу с помощью стакана.

Идея приготовления сытного пирога с грибами опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.

Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

Ингредиенты:

  • картофель – 800 г
  • грибы – 350-400 г (можно использовать лисички)
  • сливочное масло – 20 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • масло – 2-3 ст.л.+ специи для картофеля 2-3 ст.л.+ специи для картофеля

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 3 шт.
  • сливки 15-20 % – 200 мл.
  • соль – 1-2 ч.л.
  • перец – щепотка
  • пармезан – 50 г
  • зелень

Способ приготовления:

Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

1. Картофель предварительно тщательно помыть и отварить до готовности.

2. Переложить в форму, застеленную пергаментом.

3. Размять стаканом или любой удобной плоской формой и сформировать основу и бортики пирога.

Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

4. Сбрызнуть маслом, посыпать специями и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут.

5. Лисички предварительно очень хорошо промыть.

Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

6. На сковородке растопить кусочек масла, добавить чеснок и обжарить минуту.

7. Выложить лисички, обжарить 10-15 минут и в конце заправить специями.

Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

8. Вынуть лисички и на той же сковородке несколько минут обжарить одну луковицу.

Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

9. Для заливки смешать все необходимые ингредиенты.

10. На запеченную картофельную основу выложить обжаренный лук, далее грибы и добавить заливку.

Сытный пирог без теста с грибами: для основы подойдет обычная картошка

11. Поставить в духовку при температуре 180 градусов 40-45 минут.

12. За 10 минут до конца приготовления можно посыпать натертым сыром (немного посыпать моцареллой).

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