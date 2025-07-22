Картофельный пирог с грибами – сытное блюдо для всей семьи. В таком рецепте нет теста. Вместо него возьмите обычную отварную картошку и сделайте из нее основу с помощью стакана.

Идея приготовления сытного пирога с грибами опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

грибы – 350-400 г (можно использовать лисички)

сливочное масло – 20 г

чеснок – 1 зубчик

масло – 2-3 ст.л.+ специи для картофеля 2-3 ст.л.+ специи для картофеля

Ингредиенты для заливки:

яйца – 3 шт.

сливки 15-20 % – 200 мл.

соль – 1-2 ч.л.

перец – щепотка

пармезан – 50 г

зелень

Способ приготовления:

1. Картофель предварительно тщательно помыть и отварить до готовности.

2. Переложить в форму, застеленную пергаментом.

3. Размять стаканом или любой удобной плоской формой и сформировать основу и бортики пирога.

4. Сбрызнуть маслом, посыпать специями и поставить в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут.

5. Лисички предварительно очень хорошо промыть.

6. На сковородке растопить кусочек масла, добавить чеснок и обжарить минуту.

7. Выложить лисички, обжарить 10-15 минут и в конце заправить специями.

8. Вынуть лисички и на той же сковородке несколько минут обжарить одну луковицу.

9. Для заливки смешать все необходимые ингредиенты.

10. На запеченную картофельную основу выложить обжаренный лук, далее грибы и добавить заливку.

11. Поставить в духовку при температуре 180 градусов 40-45 минут.

12. За 10 минут до конца приготовления можно посыпать натертым сыром (немного посыпать моцареллой).

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