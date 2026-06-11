Сытный пирог из лаваша на обед: добавьте много сыра и зелени
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Когда нужно быстро приготовить что-то питательное для всей семьи, стоит обратить внимание на пирог из лаваша и сыра. Такое блюдо не требует сложного замешивания теста, а результат получается нежным, ароматным и очень сытным. Сочетание творога, твердого сыра и свежей зелени делает пирог особенно сочным. Он одинаково вкусен как горячим сразу после духовки, так и охлажденным.
Идея приготовления сытного пирога из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 200–250 г
- творог 5% – 350 г
- твердый сыр – 200 г
- молоко – 200 мл
- яйца – 3 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- укроп – по вкусу
- кунжут – для посыпки
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините творог и яйца в глубокой миске.
2. Слегка перемешайте до однородной консистенции.
3. Влейте молоко, добавьте натертый твердый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и укроп.
4. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
5. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и добавьте к сырной массе.
6. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
7. Форму для запекания застелите пергаментом.
8. Переложите подготовленную массу в форму и разровняйте поверхность.
9. Сверху посыпьте кунжутом для красивой золотистой корочки и дополнительного аромата.
10. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут. Готовность определяйте по румяной поверхности и плотной текстуре. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, после чего нарежьте порционными кусочками.
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