Сытный пирог из лаваша на обед: добавьте много сыра и зелени

Когда нужно быстро приготовить что-то питательное для всей семьи, стоит обратить внимание на пирог из лаваша и сыра. Такое блюдо не требует сложного замешивания теста, а результат получается нежным, ароматным и очень сытным. Сочетание творога, твердого сыра и свежей зелени делает пирог особенно сочным. Он одинаково вкусен как горячим сразу после духовки, так и охлажденным.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 200–250 г

творог 5% – 350 г

твердый сыр – 200 г

молоко – 200 мл

яйца – 3 шт.

зеленый лук – по вкусу

укроп – по вкусу

кунжут – для посыпки

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините творог и яйца в глубокой миске.

2. Слегка перемешайте до однородной консистенции.

3. Влейте молоко, добавьте натертый твердый сыр, мелко нарезанный зеленый лук и укроп.

4. Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.

5. Лаваш нарежьте небольшими кусочками и добавьте к сырной массе.

6. Еще раз тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

7. Форму для запекания застелите пергаментом.

8. Переложите подготовленную массу в форму и разровняйте поверхность.

9. Сверху посыпьте кунжутом для красивой золотистой корочки и дополнительного аромата.

10. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-45 минут. Готовность определяйте по румяной поверхности и плотной текстуре. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, после чего нарежьте порционными кусочками.

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