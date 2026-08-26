Сытный пирог из лаваша на обед: готовится за считанные минуты

Когда нужно быстро приготовить сытный обед, на помощь приходят простые рецепты из готовых продуктов. Пирог из лаваша с копченым куриным филе и сыром не требует замешивания теста. Все, что нужно, – это завернуть начинку в лаваш, залить яично-молочной смесью и поставить в духовку. В результате получается румяная запеканка с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 100 г

копченое куриное филе – 300 г

твёрдый сыр – 100 г

кунжут – для посыпки

Для начинки:

яйца – 2 шт.

молоко – 200 мл.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте начинку. Копченое куриное филе нарежьте небольшими кусочками или тонкими полосками. Твердый сыр натрите на крупной терке.

2. Разложите лаваш на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему кусочки копченого филе и посыпьте тёртым сыром. После этого плотно сверните лаваш в рулет, чтобы начинка осталась внутри.

3. Готовый рулет разрежьте пополам. Переложите обе части в форму для запекания, расположив их срезом вверх или рядом друг с другом. Форму можно заранее слегка смазать маслом, чтобы пирог было проще достать после выпечки.

4. Для заливки в миске взбейте яйца с молоком и щепоткой соли. Не нужно долго взбивать смесь, достаточно просто хорошо перемешать её венчиком до однородности.

5. Залейте лаваш яично-молочной смесью так, чтобы она равномерно распределилась по всей форме. Сверху посыпьте пирог кунжутом.

6. Поставьте форму в духовку, разогретую до 180–200 градусов. Выпекайте примерно 20–30 минут. Пирог должен хорошо подрумяниться, а начинка полностью застыть.

7. Готовое блюдо оставьте на несколько минут, чтобы оно немного остыло и лучше держало форму при нарезке. Такой пирог из лаваша можно подавать горячим на обед или ужин. Благодаря копченому филе и сыру начинка получается насыщенной, а заливка делает лаваш более мягким внутри.

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