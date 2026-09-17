Сытный пирог из лавша на ужин: тесто замешивать не придется
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Когда хочется приготовить что-нибудь сытное на ужин, но нет желания возиться с тестом, на помощь придет лаваш. Его можно дополнить курицей, помидорами и сырной начинкой, а затем просто запечь всё в духовке. Подготовка занимает совсем немного времени, ведь тесто для такого пирога замешивать не нужно. В результате получается румяное блюдо с сочной начинкой.
Идея приготовления "ленивого" пирога с лавашем на ужин опубликована на странице yana.easy.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – примерно 250 г
- яйца – 3 шт.
- кефир – 250 мл.
- молоко – 50 мл.
- твердый сыр – 150-180 г
- готовая курица, ветчина или колбаса – 100-120 г
- помидоры – 100-120 г
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Для этого рецепта понадобится форма размером примерно 20х17 см. Разложите лаваш на рабочей поверхности и сложите его гармошкой.
2. После этого аккуратно переложите в форму для запекания, чтобы складки оставались вертикальными.
3. Готовую курицу нарежьте небольшими кусочками. Помидоры также нарежьте на небольшие кусочки.
4. Распределите начинку между складками лаваша, чередуя курицу и помидоры. Не нужно плотно заполнять каждый промежуток, так как начинка должна хорошо распределиться по всей форме.
5. В отдельной миске взбейте яйца с кефиром и молоком. Добавьте соль и черный молотый перец. Твердый сыр натрите на крупной терке, добавьте в яичную смесь вместе с измельченной зеленью и хорошо перемешайте.
6. Полученную творожную заливку равномерно вылейте на лаваш с начинкой. Старайтесь, чтобы смесь попала не только сверху, но и между складками. Именно она сделает пирог сочным и поможет лавашу хорошо пропечься.
7. Поставьте форму в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте примерно 50 минут. Готовность можно определить по заливке: она должна полностью схватиться, а верх пирога стать румяным.
8. Если во время выпекания верх начинает слишком быстро подрумяниваться, накройте форму фольгой и продолжайте готовить. Перед подачей дайте пирогу несколько минут постоять, после чего нарежьте его на порционные кусочки.
9. Такой пирог из лаваша с курицей, помидорами и сыром можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин. Он получается сытным, хорошо держит форму и не требует отдельного замешивания теста.
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