Сытный пирог из лавша на ужин: тесто замешивать не придется

Когда хочется приготовить что-нибудь сытное на ужин, но нет желания возиться с тестом, на помощь придет лаваш. Его можно дополнить курицей, помидорами и сырной начинкой, а затем просто запечь всё в духовке. Подготовка занимает совсем немного времени, ведь тесто для такого пирога замешивать не нужно. В результате получается румяное блюдо с сочной начинкой.

Идея приготовления "ленивого" пирога с лавашем на ужин опубликована на странице yana.easy.ua в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – примерно 250 г

яйца – 3 шт.

кефир – 250 мл.

молоко – 50 мл.

твердый сыр – 150-180 г

готовая курица, ветчина или колбаса – 100-120 г

помидоры – 100-120 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для этого рецепта понадобится форма размером примерно 20х17 см. Разложите лаваш на рабочей поверхности и сложите его гармошкой.

2. После этого аккуратно переложите в форму для запекания, чтобы складки оставались вертикальными.

3. Готовую курицу нарежьте небольшими кусочками. Помидоры также нарежьте на небольшие кусочки.

4. Распределите начинку между складками лаваша, чередуя курицу и помидоры. Не нужно плотно заполнять каждый промежуток, так как начинка должна хорошо распределиться по всей форме.

5. В отдельной миске взбейте яйца с кефиром и молоком. Добавьте соль и черный молотый перец. Твердый сыр натрите на крупной терке, добавьте в яичную смесь вместе с измельченной зеленью и хорошо перемешайте.

6. Полученную творожную заливку равномерно вылейте на лаваш с начинкой. Старайтесь, чтобы смесь попала не только сверху, но и между складками. Именно она сделает пирог сочным и поможет лавашу хорошо пропечься.

7. Поставьте форму в разогретую до 170 градусов духовку. Выпекайте примерно 50 минут. Готовность можно определить по заливке: она должна полностью схватиться, а верх пирога стать румяным.

8. Если во время выпекания верх начинает слишком быстро подрумяниваться, накройте форму фольгой и продолжайте готовить. Перед подачей дайте пирогу несколько минут постоять, после чего нарежьте его на порционные кусочки.

9. Такой пирог из лаваша с курицей, помидорами и сыром можно подавать как самостоятельное блюдо на ужин. Он получается сытным, хорошо держит форму и не требует отдельного замешивания теста.

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